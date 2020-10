Volley, rinviata la sfida tra Millenium e Busto Arsizio

(red.) La Lega Volley Femminile ha optato per il rinvio della gara tra Banca Valsabbina Millenium Brescia ed Unet E-work Busto Arsizio prevista per questa sera, mercoledì 14 ottobre alle ore 20.30 a Montichiari, a data da destinarsi. Il rinvio è da intendersi in forma precauzionale, pur nel rispetto del protocollo, per una maggiore tutela di tutti i tesserati coinvolti.