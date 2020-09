Volley A1: Millenium a Trento esordio con il pubblico

(red.) In attesa di sapere cosa accadrà in Regione Lombardia e in Italia in materia di riapertura dei palazzetti, la Provincia Autonoma di Trento si è mossa per tempo garantendo l’accesso di una parte dei tifosi. La cosa interessa la Banca Valsabbina Millenium Brescia Volley per il suo esordio in Serie A1 nella stagione 20-21, anche se Brescia non potrà portare i suoi di tifosi.

Le modalità di accesso al Sanbàpolis, grazie a quanto stabilito da la Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e la Protezione Civile, prevedono l’accesso agli spalti del PalaSanbàpolis per 154 persone (56 in curva, 98 in tribuna), ovviamente nel rispetto dei protocolli sanitari. L’ingresso alla struttura sarà riservato esclusivamente ai residenti in Provincia di Trento.

Dopo la formula sperimentale per la Supercoppa di volley maschile con alcuni palazzetti parzialmente aperti può aver fatto da apripista? Il Comitato 4.0, formato dalla Lega Pro, Lega Basket, Lega Pallavolo Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega Pallavolo femminile, Lega Basket femminile e Fidal Runcard sta facendo appello al Governo affinché sia coinvolto nel processo di riapertura degli eventi sportivi al pubblico. I presidenti di lega delle discipline coinvolte hanno scritto al Ministro Vincenzo Spadafora, al Ministro Roberto Speranza e al Presidente della Conferenza Stato-Regioni Stefano Bonaccini per manifestare la loro disponibilità a ragionare a sistema, mettendo a fattor comune esperienze e conoscenze nella gestione dei grandi eventi sportivi.

«Il punto non è quando riaprire, seppur importante. Il punto è come riaprire, che tipo di azioni programmare perché i tifosi possano tornare in sicurezza negli stadi e nei palazzetti per rivivere un rituale sportivo che in questi mesi è andato perduto » sostiene il Comitato 4.0.

«Chiediamo uniformità e un’apertura sostenibile – commenta con fermezza il DG della Millenium, Emanuele Catania – che coniughi il rispetto delle normative sanitarie con le esigenze di club e tifosi; in modo che ci sia una regola chiara e precisa, senza favoritismi ma che rispetti tutti gli attori coinvolti. I palazzetti sono chiusi, mentre altre situazioni dove le persone sono ben più a contatto sono accettate, questo non ci rende giustizia, come il fatto che lo sport sia uno dei pochissimi ambiti dove si fanno tamponi con una cadenza importante, mentre altri ambiti di contatto non prevedono nessuna forma di test».

Proprio il DG e consigliere d’amministrazione di Lega Pallavolo Femminile sarà impegnato oggi dalle 11 al Teatro Sociale di Bergamo per la Presentazione dei Campionati di Serie A Femminile 2020-21, per un evento dal titolo ‘RipartiAmo’. Il giornalista Alessandro Antinelli e Consuelo Mangifesta illustreranno i temi dell’annata sportiva con tanti ospiti e numerose sorprese, fra cui tutte le capitane delle squadre di A1 e A2 collegate a comporre una connessione virtuale tra tutte le regioni, e il diciottesimo anniversario del titolo Mondiale femminile. L’evento sarà in live streaming sulla pagina Facebook della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Tornando alla pallavolo da giocare, Trentino – Brescia si disputerà alle 18:00, e non sarà il solo orario inedito, vista la volontà di Lega di sperimentare anche orari “spezzatino” per favorire la visibilità delle singole partite agli appassionati.

CAMPIONATO A1

1ª GIORNATA

Sabato 19 settembre 2020, ore 20.00 – DIRETTA LVF TV

Bartoccini FortInfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri

Sabato 19 settembre 2020, ore 20.30 – DIRETTA RAISPORT + HD