Volley Atlantide Brescia: al centro Davide Esposito

(red.) Un grande ritorno al centro per la squadra di volley Atlantide Brescia, che milita in A2: Davide Esposito vestirà di nuovo la maglia bianco blu per la stagione 2020/2021. Classe 1995, 203 centimetri di potenza e già due annate trascorse a Brescia dal 2016, il centrale cuneese ha trovato proprio al San Filippo l’occasione di mettersi in luce e di conquistarsi la chiamata in Superlega.

Assieme a Lorenzo Codarin componeva la coppia di centrali che nel 2018 risultò essere la più efficace del campionato e per l’anno successivo arrivò l’ingaggio nella massima serie, a Sora, dove Espo ha giocato 20 set e conquistato un onorevole nono posto al termine della regular season.

“La Superlega mi ha dato delle emozioni indescrivibili e tanta esperienza che conto di portare con me per la stagione con i Tucani – conferma il centrale -. Ho lavorato molto in questi ultimi anni e sono davvero contento di tornare a Brescia, che è come casa per me: con coach Zambonardi sono sempre rimasto in contatto e l’ottimo rapporto con lui e la società è uno dei motivi che mi ha fatto scegliere do rientrare”.

Davide è poi tornato a giocare in A2 con la maglia di BCC Castellana Grotte all’inizio della scorsa stagione, ma a novembre si è trasferito a Mondovì, scambiandosi con Luca Presta. Con entrambe le divise ha battuto i Tucani al tie break, nel match d’esordio in Puglia all’andata e nella terza giornata di ritorno a metà gennaio tra le mura monregalesi: come a dire che Espo è certamente meglio averlo come compagno di squadra, che come avversario…

Agli inizi della sua carriera ha fatto parte del progetto federale del Club Italia giocando in quegli anni con la nazionale Under 23 di coach Totire e ha debuttato nella serie cadetta con la maglia di Tuscania sotto la guida di Paolo Tofoli, prima di farsi conoscere e ammirare a Brescia.