Volley A2: Tucani sconfitti fuori casa da Siena.

(red.) Grande pressione in avvio da parte del muro e dell’attacco bresciano; match che procede con rincorse e agganci, con Siena che nel secondo set scappa, ma Brescia non arretra e cede ai vantaggi, consumando molta energia e ripartendo scarica nel terzo set, da dimenticare. Si ricompatta nel quarto e sfiora il tie break, negatole da un’avversaria più determinata e più efficace in attacco.

Graziosi schiera Falaschi e Romanò sulla diagonale principale; Milan e Mariano sono i terminali d’attacco laterali, mentre al centro ci sono Zamagni e Gitto; Marra è il libero. Zambonardi parte con Tiberti e Bisi, Cisolla e Galliani laterali, Festi e Mijatovic al centro con Zito libero.

Muro protagonista con Mijatovic che blocca due volte l’attacco di casa (1-4); accorcia Gitto, ma il doppio errore di Romanò permette a Brescia di scappare 4-10, grazie all’ottimo turno al servizio del centrale sloveno. L’ace di Mariano e la botta di Romanò tengono lì i toscani (11-13). Brescia scivola su un paio di palle in ricezione e Siena aggancia a 16; Tiberti stampa Milan e strappa ancora (16-19); Mijatovic è granitico su Romanò per il 18-22; due errori di casa aiutano la conquista del primo set (20-25)

Brescia macina ancora col muro di Festi e con Cisolla che mette l’ace del 6-9. I Tucani subiscono in ricezione: Romanò infila tre missili che valgono il sorpasso 14-13. Il muro di Milan si aggiusta e ferma Bisi, poi la banda toscana assesta il primo break importante, concluso dall’ace di Mariano (19-15). Brescia trova il cambio palla sul 20-16 e si rifà sotto con buon turno di Cisolla dai nove metri e con Gallo potente per il 21-20. I nervi restano saldi, ma a Galliani non riesce la palla break che sarebbe valsa il 23-24 e ai vantaggi la chiude Siena 27-25.

Mariano per il 3-0, Galliani spara out il 5-1; Romanò trova il block di Ciso 3-6, ma Siena spinge e Brescia si smarrisce, cedendo in tutti i fondamentali, a partire dalla ricezione. Milan si carica e con tre ace consecutivi vola 17-7, seguiti da altri due di Romanò che agevolano il 25-11 finale.

Brescia riparte con grinta 0-2 ma il muro di Siena c’è: l’equilibrio lo rompe il break di Galliani 11-13, ma un’indecisione in attacco dei Tucani permette il nuovo aggancio. Le squadre difendono e, quando Brescia sembra cedere qualcosa in grinta, Ciso trova due ace sulla riga (17-20). Nel finale, una palla di poco out di Galliani e Bisi che non chiude il cambio palla, permettono a Siena di pareggiare a 23. Crosatti entra al servizio sul 23-24 e non sbaglia, ma Milan rovescia tutto: botta dai nove metri, ricezione imprecisa di Galliani castigata da Zamagni (25-24) e poi Romanò chiude il match alla prima occasione, negando a Brescia anche il punto del tie break.

EMMA VILLAS AUBAY – SARCA ITALIA CHEF CENTRALE 3 – 1

(20-25; 27-25; 25-11 26-24)

Tabellino

SARCA ITALIA CHEF CENTRALE: Tiberti 1, Bisi 10, Cisolla 14, Festi 10, Zito (L),Galliani 17,

Mijatovic 9, , Ceccato Ostuzzi, Crosatti, Franzoni Ne: Ristic, Malvestiti. Allenatore: Zambonardi.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Zamagni 9, Marra (L), Cappelletti, Falaschi, Gitto 12, Zanni,

Smiriglia, Mariano 19, Milan 23, Romanò 17. Allenatore: Graziosi.

Note:

Ace Brescia 4, Siena 13.

Battute sbagliate Brescia 9, Siena 15

Muri Brescia 13, Siena 9

Attacco Brescia 44%, Siena 50%

Ricezione Brescia 43% 17% (perfetta), Siena 52% (26% perfetta)

Arbitri: Moratti e Brancati; addetto al video check: Nampli

Durata: 28’ 34’ 21’, 33’. Totale: 1h56’.