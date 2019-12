Promoball Sanitars Bienno cade a Piadena: 3-0

(red.) Promoball Sanitars Bienno cade in trasferta contro la MgkVis Volley Piadena con il risultato di 3-0 nella gara valida per l’ottava giornata della Serie C FIPAV. Il match è senza storia, con le padrone di casa che impongono il loro gioco con facilità contro una Promoball che non riesce a trovare il pallino del gioco.

“Ci aspettavamo una partita difficile, ma esco comunque dispiaciuto da questa sfida”, ha dichiarato Jonny Taramelli, allenatore della Promoball Sanitars di Bienno, “perché il primo set è stato di un’intensità unica, giocando alla pari se non meglio di loro, ma alcune disattenzioni stupide hanno consegnato il set alle nostre avversarie. Speravo in una nostra reazione nel secondo set, ma il sentimento di rivalsa ha lasciato spazio alla rassegnazione”.

“Anche il terzo set è iniziato bene per noi ma abbiamo sbagliato molte palle in attacco, il Piadena ha fatto le misure al nostro gioco e, da squadra esperta qual è, ci ha battuto”, ha continuato Taramelli, “perciò dobbiamo migliorare ancora su quello che abbiamo sbagliato, dobbiamo cercare traiettorie un po’ più lunghe e di maggiore intensità; vedere in gara certi meccanismi sperimentati in allenamento mi dà conforto, ma anche se il Piadena ha la forza per ambire alla promozione noi dovremo fare meglio”.