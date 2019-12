Tucani perdono con la capolista Ortona 3-1

(red.) Si sapeva che la gara sarebbe stata durissima sul campo di Ortona, capolista non a caso, ma a Brescia resta l’amarezza di non avere espresso al meglio il proprio gioco, sbagliando troppo al servizio e agevolando il gioco avversario, contenuto bene a muro, ma superiore in difesa e dai nove metri. Nonostante la gara poco concreta, i Tucani del volley Brescia, in serie A2, se la giocano punto a punto nel quarto parziale, pagando però l’infortunio a Galliani e cedendo l’intera posta con parecchio rammarico. Coach Lanci, privo di Marks e Simoni, schiera Pedron e Carelli, Ottaviani e Bertoli laterali, Menicali e Sesto al centro, con Toscani libero.

Lo starting six bianco blu prevede Tiberti incrociato a Bisi, gli ex Cisolla e Galliani in banda, Festi e Candeli al centro con Zito libero, anche lui illustre ex della squadra di casa.

Ortona conquista il primo break e si porta sul 10-8; Brescia lascia qualcosa al servizio e subisce il primo muro avversario (15-11), prova ad accorciare con Bisi (16-14), ma i padroni di casa sono più aggressivi dai nove metri e l’ace di Menicali lancia la squadra di casa sul 19-15. Con la ricezione non precisa, i Tucani sono disorientati e Ortona ha gioco facile. Zambonardi butta nella mischia Ostuzzi che si prende il punto numero 18, ma Sesto chiude le ostilità e il primo set sul 25-18.

Sieco mette ancora pressione al servizio, mentre Brescia non graffia dai nove metri e deve rincorrere, faticando a contenere sia Ottaviani, sia Carelli (11-7). Troppi gli errori al servizio – 11 nel parziale dei 24 totali – che tolgono sicurezza ai Tucani. Mijatovic entra per Candeli, Galliani stampa Bertoli per il 15-13, ma in campo c’è poco ordine e in un attimo Ortona è a + 4, con un murone di Sesto su Cisolla (19-15). Sarca Italia Chef Centrale recupera un paio di lunghezze lavorando con maggiore convinzione in difesa e si fa sotto con Bisi e Cisolla (21-20). Il triplo block di Mijatovic, Bisi e Galliani significano sorpasso e set ball (22-24). Gallo tira il lungolinea millimetrico che pareggia i conti.

Brescia non gioca ancora sciolta e Ortona serve molto bene, ma col muro e con le botte di Bisi si tiene ancorata al match. I padroni di casa, impeccabili e trascinati dal loro tifo, strappano con Carelli (15-11) e Ottaviani, che approfitta della ricezione non precisa di Brescia (18-14). I padroni di casa non calano, mentre in campo bianco blu ci sono meno cattiveria e concretezza: due errori in attacco costano il set (25-19).

Galliani e l’ace di Bisi provano a lanciare Brescia che passa con Cisolla (3-5), ma la Sieco vuole i tre punti con grande convinzione e recupera. Il muro dei Tucani funziona meglio; Cisolla e Galliani vanno e si gioca con più intensità (13-14), ma proprio il Gallo deve uscire dopo un contrasto a rete.

Dentro Ostuzzi dal 16 pari; Bertoli diventa infermabile e stacca 20-16. Brescia ci prova ancora e recupera fino al 21-19, ma Ottaviani e compagni difendono tutto e arrivano 23-19. L’errore di Bisi dai nove metri consegna il match ball a Ortona che non si fa pregare e chiude con il muro perentorio di Carelli su Cisolla.

Prossimo appuntamento per Sarca Italia Chef Centrale Brescia a Reggio Emilia, nell’anticipo di sabato 14 alle 20.30 al PalaBigi.

SIECO SERVICE ORTONA – SARCA ITALIA CHEF CENTRALE 3 –1 (25-18; 23-25; 25-19; 25-21)