Serie C, seconda vittoria per Bienno: 1-3 al Viadana

(red.) Promoball Sanitars Bienno porta a casa la seconda vittoria consecutiva nella sesta giornata del Campionato di Serie C FIPAV in trasferta contro la VBC Viadana Alitest per 1-3: il risultato è una prova di forza delle ospiti di Bienno, che sembrano aver trovato una sicurezza in campo inedita e positiva.

Il primo set inizia subito forte, con la Promoball che si porta sull’1-5 e costringe le padrone di casa al tempo tecnico; la mossa non paga e le ospiti arrivano a 2-10 anche grazie ad una serie vincente di battute. Il Viadana è costretto a chiamare il secondo tempo, che effettivamente sblocca la situazione: si susseguono una serie di punti messi a segno dalle padrone di casa che arrivano prima sul 9-15 e poi raggiungono l’11-15, anche a causa di una serie di errori in fase difensiva da parte delle biennesi.

Il predominio Promoball cede ad una gara appassionante: sul 19-21 Taramelli, tecnico delle ospiti, chiama il tempo per cercare di spronare le ragazze a chiudere il primo set al più presto. Desiderio esaudito grazie ad una serie di punti messi a segno da Bergamaschi, Salvetti e Gannar, che chiude la pratica con un muro imponente che spiazza la difesa Viadana.

Il secondo set parte con il sestetto titolare già rodato nel primo tempo: Papa, Gannar, Salvetti, Basalari, Marinoni, Gasparini e Frapporti libero. La gara si porta già sul 5-9 per le ragazze di Promoball, con il Viadana che è già costretto ad usare il primo tempo tecnico. Un turno ottimo in battuta di Gannar Islam porta la situazione fino al 6-18. La gara continua liscia nonostante i tre punti lasciati per strada dalla Promoball, con Taramelli che chiama il tempo per serrare le file: la mossa è fondamentale e porta le ragazze di Bienno a chiudere il secondo set con un ace di Basalari sul risultato di 12-25.

Il terzo set parte più in equilibrio rispetto ai primi due, con 3 punti contro 5 delle ospiti; la Promoball rallenta un po’ e si vede: sul 7-7 viene effettuato un cambio (Bergamaschi per Gasparini) ma il set pende per le padrone di casa: sul 20-16 la situazione è compromessa, torna in campo Gasparini per il tutto per tutto, si recupera qualche punto, la concitazione è palpabile e il punteggio ne risente: da 20-16 a 22-21, una gara che è sul filo di lana fino agli sgoccioli di set. Gli overtime prendono però una china chiara: il recupero non basta a Promoball che esce sconfitta per 27-25.

Il quarto set inizia come il terzo: sostanziale equilibrio sul 7-7. Promoball però sembra più concentrata e sul 9-11 il Viadana chiama il tempo tecnico, che non serve a recuperare con le ospiti che macinano punti su punti, portandosi prima sull’11-16 e poi sul 14-18. Il set ha colori vivaci per Promoball che ha fame di vittoria e porta a termine la pratica in breve tempo con un punteggio netto: 17-25 è il risultato finale che definisce una gara ottima da parte di Promoball che sembra avere trovato la chiave del successo in campo.

VBC Viadana 1

Promoball Sanitars Bienno 3

(24-26, 12-25, 27-25,17-25)

VBC Viadana: Perri, Bertolotti, Piccinini, Giannace, Cortellazzi, Binacchi, Baccarini, Armillotta, Mulas, Visioli, Bonsai, Banso, Yabre, Lagbo.

PROMOBALL SANITARS Bienno: Papa (10), Conti, Gnecchi, Sandrini, Gasparini (8), Basalari (7), Bergamaschi, Marinoni (15), Salvetti (15), Gannar (8), Frapporti, Bertoletti. All. Jonny Taramelli e Luca Taboni.