Millenium in casa, domenica sfida salvezza con la Lardini

(red.) Nell’ottava giornata d’andata la Banca Valsabbina Volley riabbraccia il pubblico amico del PalaGeorge di Montichiari, dove domenica 24 (ore 17) sfida la Lardini Filottrano. Obiettivo dimenticare Perugia e ritornare a vincere per proseguire l’ottimo percorso intrapreso in campionato. Migliorano le condizioni di Jessica Rivero.

Filottrano nell’ultimo turno ha superato Chieri 3-0 ed occupa la dodicesima posizione in classifica con cinque punti, frutto di due successi e cinque sconfitte. Dirigeranno l’incontro Dominga Lot e Mariano Gasparro, Annarita Ferrara al videocheck e al referto segnapunti elettronico Elisabetta Zuccotti.



Concentrazione e lavoro per non farsi trovare impreparate. Laura Saccomani commenta la settimana delle Leonesse della Millenium. “La sconfitta a Perugia è stata inaspettata – commenta – loro hanno giocato una bellissima partita e sono entrate in campo aggressive, e il fattore campo è stato decisivo; non si sono fatti sfuggire l’occasione. Dal canto nostro abbiamo sbagliato approccio e non siamo riuscite a dimostrare la nostra vera forza di squadra”. L’appuntamento per la Banca Valsabbina è quindi la sfida in chiave salvezza contro la Lardini Filottrano, tredicesima in classifica con cinque punti, che si giocherà domenica 24 novembre. “Dobbiamo giocare come sappiamo e così riuscire a dimostrare le nostre capacità. Se entriamo in campo con troppa pressione rischiamo di giocare male, dobbiamo giocare a mente libera. Abbiamo sfruttato questa settimana per preparare la nostra gara nel miglior modo possibile e dare il massimo su tutti i palloni”. Riguardo lo stato di Jessica Rivero, la schiacciatrice spagnola è in netto miglioramento negli ultimi giorni e potrebbe essere a disposizione di coach Mazzola.