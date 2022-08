Equipaggi svizzeri protagonisti al mondiale Nacra 15

Campione del Garda. Prima serie di regate al Campionato mondiale del catamarano Nacra 15, la carena propedeutica per il Foil Olimpico. In gara ci sono 60 Under provenienti da 18 nazioni. Dopo le prime battute sono gli equipaggi svizzeri i protagonisti di “Day 1” che dopo tre regate occupano le prime due posizioni.

In testa ci sono Axel Grandjean e Noemi Fehlmann, cognome quest’ultimo che ricorda un pezzo di storia della vela mondiale con Pierre, Claude e Philippe, grandi skipper nelle regate Oceaniche con il maxi Merit e il cantiere DF Decision di Morges. In seconda posizioni ci sono gli altri svizzeri Mary Mazuay e Clement Guignard.

I primi due equipaggi azzurri sono al 9° e 10° posto con Alex e Caroline Vargiu, Ottavia Ghiani e Luigi Zanca, entrambi del Windsurfclub Cagliari.

I giovani in gara rappresenteranno 18 nazioni. Tra i coach presenti c’ è anche Dean Barker, lo skipper di Coppa America, che seguirà la giovane figlia Mia, in regata per i colori neozelandesi. Le regate si corrono sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, il patrocinio di Regione Lombardia.