Canottieri Garda: Giulia Bartolozzi e Walter Bonizzoni vincono la regata 29er

(red.) Ottima ripresa per gli atleti delle squadre vela della Canottieri Garda, che nello scorso fine settimana sono scesi in acqua per le prime regate della stagione.

Alla Regata Zonale 29er di domenica 27 marzo a Malcesine (VR), l’equipaggio della Canottieri con Giulia Bartolozzi al timone e Walter Bonizzoni a prua ha conquistato la prima posizione dopo due prove con 10 – 14 nodi di Ora, il tipico vento del Garda che spira da sud. La coppia di velisti gardesani ha avuto la meglio su un parterre di ottimo livello, che vedeva la presenza in gara di tutti gli atleti saliti sul podio della prima regata nazionale di Sferracavallo (PA). Sempre della Canottieri Giovanni Santi si aggiudica il terzo posto in equipaggio con Alex De Murtas della Fraglia Vela Riva, mentre Massimo Perini, con Lorenzo Orlandi della Fraglia Vela Peschiera, chiude al quinto posto.

A Riva del Garda (TN), da venerdì 25 a domenica 27 marzo si sono svolte invece le selezioni interzonali del Nord Ovest (Lombardia-Trentino-Piemonte-Liguria) della classe Optimist.

Dopo 9 prove, con vento tra i 10 e 18 nodi, Alessio Bonizzoni, Margherita Martarelli, Pietro Rizzi, Christian Andreoli e Vittoria Zana – cinque degli otto atleti Canottieri presenti – si sono qualificati per le prossime Selezioni Nazionali di Ragusa e Gaeta, che daranno accesso ai Campionati Europei e Mondiali di classe.

I prossimi appuntamenti

Sabato 23 e domenica 24 aprile, nelle acque del Golfo di Salò, la prima Regata Nazionale 2.4mR, inaugurerà il calendario eventi Canottieri 2022. La classe prevede la partecipazione sia atleti normodotati che paralimpici. Alla manifestazione, e al raduno previsto nei due giorni antecedenti, parteciperanno non solo velisti italiani, tra cui i pluricampioni di casa Antonio Squizzato e Davide Di Maria, ma anche austriaci e tedeschi.