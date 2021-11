Garda, la Centomiglia 2022 si fa in due: in programma il 3 e il 4 settembre

(red.) La Centomiglia del Garda si fa in due. Due regate (e due giornate), una nella parte alta del lago, l’altra nella parte bassa. Dopo 72 anni la regata del Giro del lago di Garda cambia. “Sabato 3 settembre 2022 si correrà il Trofeo Gorla, la Cento nell’alto lago. – ha spiegato Lorenzo Tonini, presidente del Cv Gargnano, a margine di un incontro con gli amministratori delle rive del Garda. – Il Trofeo Gorla vedrà le barche navigare da Bogliaco verso l’alto Benàco, e ritorno. Il giorno dopo (4 settembre), in palio il Trofeo Conte Alessandro Bettoni, si andrà a Sud partendo da Gargnano, come era nelle prime edizioni – dice sempre Tonini – con le due regate che stabiliranno la classifica finale della Centomiglia numero 72. Dopo le prime verifiche con alcune classi, siamo arrivati a questa prima serie di nuovi dettagli. Speriamo – dice sempre Tonini – che la formula sia gradita da grandi e piccole carene. Ora dobbiamo tornare a spiegare e promuovere le regate in Austria, Germania, Svizzera e Ungheria, gli abituali ospiti che nelle ultime due edizioni, causa anche della Pandemia, sono mancati”. La Centomiglia 2022 sarà la tappa finale di una lunga serie di Eventi che si apriranno il 21-22-23 maggio con il Campionato Italiano Assoluto Minialtura, gara che vedrà sfidarsi tutte le flotte dei laghi d’Europa e dei mari Italiani con una classifica assoluta in tempi corretti Orc. Tutte le Regate si correranno sotto l’Egida della Federazione Italiana Vela.