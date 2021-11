Desenzano, seconda tappa del Cimento: in acqua le derive di tutte le lunghezze

(red.) Dopo la prima tappa del Cimento dove grande protagonista è stata la flotta dei Dolphin 81, il Garda di Desenzano (e la Fraglia Vela al porto Maratona) tornerà ad ospitare la vela sabato prossimo, 20 novembre, e il 18 dicembre con il Gel Laser, regata che si correrà sotto l’Egida della Federazione Italiana Vela. In gara ci saranno singoli: Laser (oggi Ilca Standard e Radial ), il glorioso Finn, i sempre attuali Contender; gli Rs vari, nei doppi si riconfermano con ritrovato entusiasmo i Fireball. che avranno come testimonial il team Stefanini-Borzani, Campioni d’Italia e Vice Campioni d’Europa 2021, mentre per i singoli ci sarà il “Legend” (Over 70) Brunetto Fezzardi con il suo Finn. Atteso anche il 69Er, un triplo velico. L’ evento, nato nel 1992, torna dopo le restrizioni per il Covid. Le date delle tappe saranno nel 2022, l’8 gennaio e il 12 febbraio. Buon vento dal lago di Garda.