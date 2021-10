Twister si aggiudica la Regata dell’Odio davanti a Insolente e Achab

(red.) Sono 68 le edizioni della Regata dell’Odio, classica gardesana per monotipi, che si è svolta domenica salutata da un bellissimo Pelèr, il classico vento da Nord del lago di Garda e da una giornata quasi estiva. Organizzazione curata dal Circolo Vela Gargnano, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela.

Le barche si sono affrontate lungo la rotta Bogliaco/Gargnano-Campione-Bogliaco/Gargnano. Appassionante la fase finale con un bel gioco di Gennaker nella flotta Dolphin che alle 11 e 55 minuti ha visto transitare primo sul traguardo “Twister-Sterilgarda” di Flavio Bocchio, condotto da Mattia Polettini (Fraglia Vela Desenzano). Ha chiuso con un vantaggio di una manciata di secondi su “Insolente” di Giovanni Perani (Fv Desenzano). Terzo “Achab” della famiglia Nassini (Cv Gargnano) e quarto “N’ Doit” di Francesco Crippa (Fv Desenzano). Seguono il Dolphin Mr di Water Tribe di Maria Gallotti, poi l’Ilc 30 “Mascanzone Latino” di Andrea Albini (Canottieri Garda), primo nella flotta Mista e autore del miglior tempo reale.

A completare il quadro ci sono altri Dolphin Mr con Fabrizio Ferretti, Otello Costa, Davide Bizzarri, poi gli scafi cabinati di Silvestrelli, Dall’Agnola, Ivan Rossi.

Nelle altre due classi monotipo in acqua c’erano gli Ufetti 22 tra i quali si è affermato “Speedy” di Michele Ferrari che rappresentava la flotta del lago Maggiore (Verbano Yc), davanti a Nicola Girardi di Limone con “Escopazzo” barca campione d’italia e vincitrice della Euro Cup di Malcesine.

Successo veneto per i Protagonist con Luca Brighenti (Cn Brenzone) davanti al “Gattone”, altra barca tricolore 2021, con l’armatore Massimiliano Docali, terzo il gargnanese Damiano Bazzoli di Gargnano.

Il Circolo Vela Gargnano presenterà domenica prossima il Trofeo Antonio Danesi con i giovani Under 15 dell’Optimist, già nel week end in allenamento al largo di Marina di Bogliaco. Nell’occasione Il Circolo Vela Gargnano ha voluto ringraziare i partner 2021 augurandosi che molti possano nuovamente far parte del suo fantastico “equipaggio”. Partner e supplier sono stati: Vanoli-Upm Cremona, Alpe del Garda, Pernice Comunicazione, Confcooperative Brescia, Visit Brescia – Brescia Tourism, Fondazione Asm Brescia, Consorzio Lago di Garda Lombardia, Centrale del latte di Brescia, Benaco Energia, Dap Brescia, Cantine Scolari, Acqua Castello di Vallio, Lab Center, Kwindoo, One Sails; il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Bardolino e Limone. La Centomiglia 2021 ha goduto del contributo di Regione Lombardia. Tutte le regate sono state corse sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e XIV Zona Fiv.