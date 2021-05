Sul Garda il day 1 per la Gentlemen’s Cup di Gargnano

(red.) Week end ricco di vela sul Garda. Le classi monotipo dei laghi d’Europa si sono ritrovati a Gargnano, lungo la riva lombarda, per la 23°edizione della Gentlemen’s Cup, regata che riserva una classifica speciale per i timonieri armatori. Luitpold von Bayern , il principe di Baviera bisnipote di Ludwig III, è stato il primo Gentlemen dell’impegnativa flotta dell’Asso 99, secondo in assoluto, preceduto solo dal veronese Davide Leardini, buon timoniere di Laser e Star.

Segue Leardini e Luitpold, dopo le tre prove di Day 1, il campione d’Europa in carica, Assterisco di Pier Omboni e Pier Giorgio Zamboni.

Tra i Dolphin, con ben 18 imbarcazioni al via, guida il solito Baraimbo con il timoniere in seconda Lorenzo Azzi, che ha sostituito Giò Pizzatti assente per impegni di lavoro (è l’ingegnere capo del cantiere Maxi Dolphin della Franciacorta). Secondo è Umberto Grumelli alla barra di Flipper, terzo Giovanni Perani di Insolente, primo timoniere-armatore. Seguono in classifica Niccolò Crestana e Bruno Fezzardi. Buona è la presenza dei Fun, il 7 metri francese, è guidato da Paolo Tagliani. Nella sua scia, per ora, ci sono Giò Panzera, Alberto Azzi, Angelo Capello e Andrea Cremonesi.

Chiude il quadro delle regate, tutte corse con un vento da sud caratterizzato da un tempo perturbato, sono i Protagonist 7.5, dove vanno bene le “Dame” con il General Lee di Patrizia Anele che precede Casper con Lorenza Mariani, terzo Valerio Manfrini (primo armatore), poi Claudio Bazzoli e Paolino Masserdotti. Ora restano le prove per la giornata finale di Day 2. La Gentlemen’s è organizzata dal CV Gargnano, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela – XIV Zona.