Ufo 22, la leggenda di “Violetta” non tramonta mai sul Garda

(red.) “Violetta” è un nome da leggenda sul Garda, Gargnano e la sua Centomiglia velica. Un’imbarcazione della classe 6 metri Stazza Internazionale con questo nome è legata al primo poker nell’assoluto nella Centomiglia, il giro di tutto quanto il Benàco. “Violetta” ha vinto le edizioni dal 1953 al 1956, le prime tre volte era un 6 metri, nel ’56 un 5.5 Metre, progettato e costruito dai cantieri liguri di Vincenzo Vittorio Baglietto. A bordo l’equipaggio era comandato dai liguri Pino Canessa e Gigi de Manicor, entrambi skipper olimpici, de Manicor “Oro” nel 1936 a Berlino (Regate sul mare del Nord di Kiel) con 8 Metre “Italia”.

Il nome “Violetta” (questa volta ispirata dalla una serie TV in onda su Rai Gulp) è tornato alla ribalta nella recente “Stage 2” (si chiamano così le gare di questo circuito internazionale) della flotta del monotipo Ufo 22. Il merito è dello skipper gargnanese Pierluigi Omboni, timoniere di questo scafo e autentico dominatore nelle 6 prove corse al largo di Gargnano. “Violetta” è tornata così sulla ribalta lacustre. Ora è attesa per le altre regate della flotta Ufo 22. Il Circolo Vela Gargnano si concentrerà, a sua volta, con la 26°edizione della Gentlemen’s Cup, regata in programma il prossimo week end, questa volta con in gara tutte le barche monotipo dei laghi Europei. La regata prevede una doppia classifica, una assoluto, più quella riservata ai timonieri-armatori.