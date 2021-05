Sul Garda Leonardo Vanelo vince la prima tappa del Circuito Optimist Italia

(red.) A Campione d/G si è conclusa la prima tappa del Circuito Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2021, organizzata da Univela Sailing e Canottieri Garda Salò, in collaborazione con AICO – Associazione Italiana Classe Optimist, dal 30 aprile al 2 maggio.

La classifica overall dei più grandi della Divisione A vede in testa Leonardo Vanelo (CV La Spezia), seguito da Emilia Salvatore (FV Desenzano), Sofia Bommartini (FV Malcesine), Lorenzo Rossi (CV Gargnano) e Manuel Henk Vos (FV Malcesine).

Tra i più piccoli della Divisione B vince Cristian Castellan (CV Muggia), secondo Artur Brighenti (CN Brenzone) e terzo Pietro Lucchesi (Tognazzi Marina Village).

Nella classifica femminile della Divisione A sono state premiate per il primo posto Emilia Salvatore, seguita da Sofia Bommartini, Emma Bert (FV Riva), Ludovica Montinari (CV Bari) e Camilla Ceruti (CV Gargnano); nella Divisione B invece Margherita Giannantonio, Ginevra Rovaglia (CN Bardolino) e Vittoria Berteotti (FV Riva).

La manifestazione è stata caratterizzata da condizioni meteo instabili con assenza totale di vento per i primi due giorni, situazione piuttosto anomala a Campione. Domenica 2 maggio, seppur con vento leggero, sono state portate a termine due delle tre prove previste dal bando.

In acqua sono scesi 275 partecipanti, di cui 190 della Divisione A (11-15 anni) e 85 della Divisione B (9-10 anni) , divisi in tre batterie.

Massimo il rispetto dei protocolli anti Covid, con gare a porte chiuse per garantire a tutti piena sicurezza. L’accesso al circolo era consentito solo a regatanti e allenatori accreditati, mentre il pubblico ha potuto seguire virtualmente le regate tramite il servizio di tracking.

“Il tempo non ci ha aiutato, ma alla fine lo sforzo collettivo dei circoli organizzatori, del Comitato di Regata e della Giuria è servito a portare a termine la manifestazione con due prove per tutte le flotte, che rendono valida la tappa nel computo finale del circuito. Siamo contenti per l’esordio delle pettorine loggate Kinder e l’abolizione degli adesivi: è l’inizio di un percorso sostenibile che porterà questo circuito a essere un esempio per le altre manifestazioni. Siamo prossimi alle selezioni nazionali e siamo fiduciosi di aver fatto un buon lavoro in questi giorni“, commenta Marcello Meringolo, coach della squadra nazionale Optimist.