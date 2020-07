Gargnano, spazio ai giovani con la “5° Summer Meeting”

(red.) Si fermano le barche volanti del Persico69F e approdano al molo Diamante del Circolo Vela Gargnano le barche dei giovani. Da sabato 1 agosto a lunedì si correrà il “5° Summer Meeting – Trofeo Centrale del latte di Brescia”, regata che doveva disputarsi durante le vacanze di Pasqua. Il calendario della XIV zona della Federazione Italiana Vela l’ha ri-collocato in questo mese d’agosto, durante la pausa delle sfide del foil del Persico69F che tornerà dal 10 al 12 agosto con la Cup Internazionale riservata agli Under 25 e in attesa della World Cup della Revolution dal 17 al 19 agosto.

Largo quindi ai giovanissimi dei doppi Rs Feva ed Rs 500. Gargnano vanta una lunga tradizione con queste barche, l’organizzazione del Campionato d’Europa nel 2015, le prime 4 edizioni della Easter Meeting. Gli atleti gargnanesi vantano poi titoli Mondiali con Gian Luca Virgenti (Mondiale assoluto nel 2012 con il veronese Leo Stocchero), il Mondiale femminile 2013 con Andrea Francesca D’ allora (equipaggio della sebina Margherita Porro), il Mondiale Junior Under 13 con Andreoli-Rossi, più vari titoli nazionali. Da domani a lunedì le regate si correranno tra Bogliaco e Gargnano con una buona partecipazione dai vari Club italiani, in particolare dell’Adriatico di Romagna.