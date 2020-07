Canottieri Salò, 120 iscritti al primo evento optimist

(red.) Sono oltre centoventi gli iscritti alla 1^ Selezione Zonale Optimist: primo evento organizzato dalla Canottieri Garda Salò, in collaborazione con Univela Sailing, dopo la lunga pausa forzata lontano dai campi di regata.

Sabato 11 e domenica 12 luglio i giovani velisti scenderanno in acqua a Campione del Garda per la gara che consentirà l’accesso al Campionato Italiano, in programma a fine agosto a Malcesine.

Saranno presenti anche gli atleti Under11, che disputeranno il Meeting Zonale – Meringa Cup.

Le regate si svolgeranno in sicurezza, rispettando le disposizioni del Protocollo di regolamentazione della Federazione Italiana Vela.

Sabato 18 e domenica 19 sarà invece la volta dei monotipi del Garda, Dolphin e Protagonist, che scenderanno sul campo di regata della 35^ edizione della Salò Sail Meeting, tradizionale appuntamento di metà luglio della Canottieri Garda, valido per il campionato zonale di classe.

Optimist: la deriva progettata per i giovani velisti

Progettata nel 1947 da Clark Mills, l’Optimist si presenta con una struttura molto semplice, una sorta di scatola in vetroresina lunga m. 2,30 con la prua mozzata, da qui il suo soprannome “vasca da bagno”.

E’ una barca facile da manovrare, quindi si presta molto bene per i corsi di iniziazione dei bambini della scuola vela e per gli atleti di età compresa fra i 6 e i 13 anni, con peso inferiore ai 55 Kg.

L’Optimist ha una sola vela, la randa, a forma di trapezio rettangolo.