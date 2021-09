Campionato del Mondo di Para-Trap 2021: tutto pronto a Lonato del Garda

(red.) Tutto è pronto al Trap Concaverde di Lonato del Garda (Brescia) per l’inizio del Campionato del Mondo di Para-Trap 2021. L’arrivo ufficiale delle delegazioni è previsto per domani, ma già da diversi gironi le pedane gardesane stanno ospitando i tiratori che hanno voluto prendersi più tempo per prendere confidenza con l’impianto.

“Quello del Tiro a Volo paralimpico è un progetto tutto italiano, ideato e realizzato dalla Fitav in collaborazione con il Comitato Paralimpico del Presidente Luca Pancalli e che insieme abbiamo orgogliosamente donato a tutto il mondo. Diamo il benvenuto alle tiratrici ed ai tiratori che si sfideranno in pedana per i titoli iridati e per il Gran Premio Internazionale che si svolgerà contestualmente e guardiamo avanti nella convinzione che, a breve, potremo finalmente coronare il sogno dell’inserimento nel programma delle Paralimpiadi”.

Queste le parole con cui il Presidente Federale Luciano Rossi ha voluto rivolgere ai 78 iscritti provenienti da quattro continenti alla vigilia dell’arrivo.

Tre le classificazioni funzionali in cui saranno suddivisi: PT! Riservata a quelli in carrozzina, PT2 quella per quelli con disabilità agli arti inferiori e PT3 per quelli con disabilità agli arti superiori.

In totale sono dodici i tiratori selezionati dal Commissario Tecnico azzurro Benedetto Barberini per rappresentare l’Italia. Davide Fedrigucci di Udine, Oreste Lai (Fiamme Oro) di Sestu (CA), Fabrizio Menia di Forgaria nel Friuli (UD) e Davide Parrettini di Castiglione del Lago (PG) gareggeranno nella classifica PT1, Alessandro Spagnoli di Carrara (MS), Raffaele Talamo di Roma, Antonino Ventre di Rosarno (RC) e Giulia Vernata di Magione (PG) si misureranno nella classifica PT2 e Mirko Cafaggi di Faenza (RA), Gabriele Nanni di Sala Bolognese (BO), Francesco Nespeca (Carabinieri) di Monteprandone (AP) ed Emilio Poli di Gavardo (BS) saranno impegnati in quella dei PT3.

Giovedì 23 alle 18.00 nell’area podio del Trap Concaverde si svolgerà la Cerimonia di Apertura alla presenza del Delegato Tecnico Wanda Jewell, mentre venerdì e sabato sarà gara con 75 lanci il primo giorno e 50 più finali nel secondo.

LA SQUADRA AZZURRA DI PARA-TRAP

PT1: Davide Fedrigucci di udine; Oreste Lai (Fiamme Oro) di Sestu (CA); Fabrizio Menia di Forgaria nel Friuli (UD); Davide Parrettini di Castiglione del Lago (PG).

PT2: Alessandro Spagnoli di Carrara (MS); Raffaele Talamo di Roma; Antonino Ventre di Rosarno (RC); Giulia Vernata di Magione (PG).

PT3: Mirko Cafaggi di Faenza (RA); Gabriele Nanni di Sala Bolognese (BO); Francesco Nespeca (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Emilio Poli di Gavardo (BS).

Commissario Tecnico: Benedetto Barberini di Roma.