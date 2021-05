Primo giorno per il Trap, venerdì le finali: tra gli azzurri in testa la Rossi e Valeri

(red.) Al Trap Concaverde di Lonato del Garda (Brescia) si è appena concluso il primo giorno della qualificazione di Fossa Olimpica della Coppa del Mondo ISSF. A condurre la classifica femminile è la sanmarinese Arianna Perilli con solo due piattelli sfuggiti alle canne del suo fucile ed il punteggio di 73/75. Alle sue spalle la spagnola Fatima Galvez, la statunitense Madelynn Ann Beranu e la tedesca Katrin Quooss con 71 e poi l’azzurra Jessica Rossi con 70. La poliziotta di Crevalcore, Campionessa Olimpica a Londra 2012 e tre volte Campionessa del Mondo ha chiuso la prima serie con 23/25, la seconda con 24/25 e la terza con 23/25. Con 68/75 è andata a riposo Silvana Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), mentre Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA) si è fermata a 64/75.

Al maschile il croato Giovanni Cernogoraz, Campione Olimpico di Londra 2012, è stato l’unico a polverizzare tutti i piattelli a lui riservati e domani si presenterà in pedana con 75 punti all’attivo. Buona anche la prestazione di Diego Valeri (Fiamme Oro) di Artena (RM) che si è lasciato scappare solo tre piattelli ed è tornato in albergo con lo score di 72/75. Un punto in meno, quindi 71, per Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS) e due in meno, quindi 70, per Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS).

Domani si proseguirà con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione e le finali, in programma a partire dalle 16.30.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Luca Miotto (Carabinieri) di Ciliverghe (BS); Diego Valeri (Fiamme Oro) di Artena (RM).

MQS: Lorenzo Franquillo (Fiamme Oro) di Trevi (PG); Alberto Facci (Fiamme Oro) di Marano Vicentino (VI).

Extra: Edoardo Antonioli (Carabinieri) di Solarolo (RA).

Ladies: Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Solarolo (RA); Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO); Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

MQS: Giorgia Lenticchia (Fiamme Oro) di Terni; Sofia Littamè di Baone (PD).

Direttore Tecnico: Albano Pera.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

PROGRAMMA

Venerdì 14 maggio Gara Trap Maschile e Femminile individuale (50 piattelli)

Gara Trap Maschile e Femminile Squadre

Ore 16.30 Finale Trap Femminile

Ore 17.45 Finale Trap Maschile

Sabato 15 maggio Gara Trap Maschile e Femminile Squadre

Ore 14.30 Finale Trap Squadre Femminile

Ore 16.00 Finale Trap Squadre Maschile

Domenica 16 maggio Gara Trap Mixed Team

Ore 16:30 Finale Trap Mixed Team

Ore 18.00 Cerimonia di chiusura