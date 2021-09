Salò, Marco Biemmi si aggiudica il Memorial Filippo Candeli e Umberto Garzarella

(red.) Marco Biemmi si aggiudica il Memorial Filippo Candeli e Umberto Garzarella, organizzato dalla Canottieri Garda Salò, che si è tenuto sui campi del suo circolo tennis dal 4 al 19 settembre 2021 . Il torneo, patrocinato dal Comune di Salò, era valevole per i Campionati Provinciali di Brescia 3^ e 4^ categoria singolare maschile.

Biemmi (3.1) nella finale, disputata sabato 18 settembre, si è imposto su Francesco Cagnini (3.3) con il risultato di 6-2 e 6-4. “Sono soddisfatto di aver giocato un buon torneo. La vittoria non era scontata perché Cagnini è stato un avversario impegnativo. Il primo set è stato tranquillo, nel secondo invece mi ha dato filo da torcere, tanto che ero in svantaggio, ma sono riuscito a rimontare“, commenta Marco Biemmi.

A premiare il vincitore con una coppa d’argento offerta dal Comune di Salò, l’Assessore allo Sport Aldo Silvestri, che ha sottolineato: “Sono orgoglioso di rappresentare l’Amministrazione Comunale a questo torneo. Ho fortemente voluto che venisse istituito il trofeo perpetuo, che rimarrà custodito dalla Canottieri, per onorare la memoria di Filippo Candeli e di Umberto Garzarella, vittima di una tragedia terribile. Far sentire il nostro appoggio al loro circolo è anche un modo per stringerci attorno a tutta la nostra comunità“.

Marco Biemmi del Circolo Tennis Gavardo è un atleta tecnicamente completo, ex giocatore di 2^ categoria e campione provinciale assoluto quando aveva 17 anni. Il salodiano Francesco Cagnini è invece un giocatore solido da fondo campo con buoni fondamentali, grinta e determinazione non gli mancano.

Nella finale di 4^ categoria ha vinto Marco Valotti (4.1) in finale con Michele Magis (4.1) del Tennis Club Montichiari della Canottieri Garda.

Erano 103 gli iscritti totali, quasi 40 di 3^ categoria, per questa prima edizione congiunta del torneo, mentre i due precedenti memorial del 2018 e del 2019 erano dedicati al solo Filippo Candeli.

Il montepremi complessivo del torneo era di € 1.000,00 per la 3^ categoria.

Casacom, Canada Sport Piscine e Mavgas Immergas sono gli sponsor che hanno sostenuto l’evento.

Luciana Soliani è stata il giudice arbitro FIT del torneo.