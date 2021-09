A Villanuova stage con Paolo Lorenzi per il primo Trofeo Lineastile

(red.) Uno ha appena detto addio al tennis giocato allo Us Open di New York, dopo una carriera che l’ha visto arrivare al numero 33 della classifica Atp e farsi apprezzare dagli appassionati di tutto il mondo. Gli altri, invece, hanno da poco rilanciato un club fra i più affascinanti della provincia di Brescia, restituendogli energia e grandi ambizioni. E ora i cammini di Paolo Lorenzi e del nuovo direttivo del Milanino Sporting Club di Villanuova sul Clisi sono pronti a unirsi per una giornata da ricordare. La data cerchiata in rossa sul calendario è quella di domenica 19 settembre, quando Lorenzi sarà al Milanino da mattina a sera, come ciliegina sulla torta dell’inaugurazione del 1° Trofeo Lineastile, l’Open che segna la ripartenza ufficiale del club. Lorenzi sarà in campo al mattino, dalle 10.00 alle 12.00, per uno stage con gli agonisti, e poi di nuovo al pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, con i bambini della scuola tennis diretta dal maestro Simon Flood. In mezzo, alle 12.15, una conferenza stampa nella quale – alla presenza anche delle autorità, fra cui il sindaco del Comune di Villanuova sul Clisi, Michele Zanardi – verranno illustrate tutte le novità del club che ha cambiato gestione dallo scorso 1° giugno, e anche gli importanti progetti per il futuro. E per chiudere, alle 17.30, Lorenzi si prenderà di nuovo la scena per un match d’esibizione, che promette di tenere il pubblico incollato alla tribuna del campo centrale.

Sarà un’occasione preziosissima per osservare da vicino quello che per varie stagioni è stato uno dei giocatori simbolo del tennis italiano, prima di lasciare la scena alle nuove leve che oggi trascinano il nostro movimento. Proprio quei Sinner, Berrettini e Musetti che, nel giorno del suo ritiro dalle competizioni, a Paolo Lorenzi hanno voluto tributare un ringraziamento pubblico tramite social per i valori sportivi e umani trasmessi in anni e anni di professionismo dal toscano. Ora Paolo proverà a condividerne una parte anche con tutti i ragazzi che parteciperanno all’evento di domenica, in scena in contemporanea con le prime fasi del 1° Trofeo Lineastile, il torneo Open maschile e femminile scattato nella giornata di mercoledì 15 settembre. Un evento che porta al Milanino Sporting Club oltre 100 giocatori, una cinquantina dei quali di seconda categoria, pronti a contendersi i ben 7.500 euro di montepremi complessivo. Nel maschile il favorito numero 1 è il milanese classe 1992 Fabrizio Ornago, numero 450 della classifica mondiale Atp, seguito dal veneto Marco Speronello (ben noto al pubblico dei tornei Open della zona), dal toscano Daniele Capecchi e dal bresciano Davide Pontoglio. Nel femminile, invece, a guidare il draw ci sarà la 31enne pugliese Claudia Giovine, giocatrice di grande esperienza capace di vincere in carriera una dozzina di titoli internazionali in singolare, e di arrivare fra le prime 300 del ranking Wta.