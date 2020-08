Buona partenza del tennis Forza e Costanza: 4-2 contro Treviglio

(red.) In trasferta e senza due titolari, ma con un’enorme voglia di iniziare il campionato col piede giusto. Un desiderio che per i ragazzi del Tennis Forza e Costanza è divenuto realtà, con un brillante successo per 4-2 sui campi del Tennis Club Treviglio (provincia di Bergamo) nella prima giornata di Serie C.

Date le assenze di Cristian Persi e Gabriele Lorini (entrambi impegnati nel week-end a Bolzano, per le qualificazioni dei Campionati italiani under 16), la strada verso una vittoria pareva decisamente in salita, invece è arrivata una prova molto convincente che conferma il valore della formazione, quasi interamente composta da elementi del vivaio. Il primo punto di giornata l’ha firmato Ludovico Manessi, che sul veloce al coperto (causa pioggia) l’ha spuntata al fotofinish contro Stefano Agazzi, vincendo per 11/9 il long tie-break che quest’anno nelle gare a squadre sostituisce il terzo set. Poi la pioggia è cessata e ha dato la possibilità di continuare la sfida sulla terra battuta all’aperto, con i padroni di casa capaci di portarsi sul 2-1 in virtù dei successi di Vecchiarelli su Matteo Santi e di Foglieni sul debuttante Mattia Morelli, comunque protagonista di un buon match. Ma il Forza e Costanza non si è perso d’animo, ha pareggiato con l’esperienza di Leonardo Bezzi (doppio 6-2 ad Andrea Casirati), e poi ha fatto un mezzo miracolo vincendo entrambi i doppi.

Da una parte il duo Manessi/Santi ha sconfitto per 7-5 7-6 Jonata Vitari e Daniele Ghisleni, mentre dall’altra Leonardo Bezzi e capitan Guerini hanno ribaltato una sfida iniziata male contro Bondioli/Agazzi, riuscendo a rimettersi in carreggiata dopo il 2-6 del primo set fino a imporsi per 2-6 6-3 10/8. “Per noi – il commento di Guerini, capitano e per l’occasione anche doppista – si tratta di una vittoria molto importante. Date le circostanze ci saremmo accontentati di un pareggio, invece la sfida è andata oltre le aspettative. Siamo stati bravi nei doppi, vincendo due incontri molto equilibrati”. Grazie al successo, il Forza e Costanza conquista immediatamente tre punti, che gli permettono di guardare con fiducia alla seconda uscita stagionale, domenica 6 settembre sui campi del Castello, contro l’Amp Pavia. Una squadra che può schierare ben tre giocatori di classifica 2.1. “Senza dubbio è l’avversaria più difficile del girone – continua Guerini –, ma molto dipenderà dalla formazione che riusciranno a schierare contro di noi. Siamo comunque fiduciosi e pronti a giocarci le nostre carte”. Le stesse che hanno già prodotto una vittoria inattesa, ideale per mettere in guardia tutte le avversarie.

RISULTATI

Prima giornata Girone 11

Tennis Forza e Costanza b. Tennis Club Treviglio 4-2

Vecchiarelli (T) b. Santi (F) 6-2 6-2, Manessi (F) b. Agazzi (T) 6-3 5-7 11/9, Foglieni (T) b. Morelli (F) 6-2 7-6, Bezzi (F) b. Casirati (T) 6-2 6-2, Bezzi/Guerini (F) b. Bondioli/Agazzi (T) 2-6 6-3 10/8, Manessi/Santi (F) b. Vitari/Ghisleni (T) 7-5 7-6.