Coppa Europa, Franzoni secondo nel superG di Santa Caterina

(red.) Svizzera ancora protagonista a Santa Caterina Valfurva nella terza giornata di Coppa Europa. Ralph Weber vince il super G, ma anche l’Italia c’è sempre, con il secondo posto del bresciano Giovanni Franzoni.

Secondo podio nel giro di pochi giorni per Giovanni Franzoni nella Coppa Europa maschile.

Il ventenne aveva già vinto martedì scorso il supergigante: per il finanziere di Manerba del Garda si tratta del quarto podio in carriera nel torneo continentale, il primo in questa specialità.

Col pettorale 5 Franzoni ha affrontato la Deborah Compagnoni come si deve, ha chiuso con soli 17 centesimi di ritardo. Per lui pettorale giallo e rosso: primo nella over all di Coppa Europa e primo, ovviamente, in super G: “Secondo me si poteva fare qualcosa di meglio. Era tutto abbastanza facile, c’era da tenere giù un po’ di più il piede, però, non avendo fatto la discesa, la gara è stata discreta. La neve era abbastanza facile, sempre tutta da attaccare, però divertente. L’esperienza in Coppa del Mondo è sempre più dura, è davvero uno step grande da fare e sto facendo ancora un po’ di esperienza, ci vuole ancora un po’ di fiducia e confidenza per cercare di attaccare al massimo anche in quelle gare”.