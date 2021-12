Pisogne, il 17enne Romele agli Slalom di Coppa Europa

(red.) Federico Romele, bresciano 17enne di Pisogne in forza al Val Palot SKI, inserito nel gruppo della Nazionale Osservati dallo scorso aprile, ha ricevuto la convocazione ufficiale dalla federazione a partecipare agli Slalom di Coppa Europa che si svolgeranno a Obereggen e a Pozza di Fassa rispettivamente il 15 e 16 di dicembre.

Entrato nella Nazionale Osservati nel 2021, al termine di una stagione che lo ha visto conquistare il bronzo agli italiani Aspiranti in Slalom, 3° FIS GP di Slalom e 3° come punteggio Fis al mondo di Slalom anno 2004, Federico si è detto felicissimo della convocazione: “Sono contentissimo che sono stato convocato soprattutto per il fatto che mi potrò confrontare con atleti di altissimo livello su piste preparate per coppa Europa e particolarmente difficili come Obereggen e Pozza di Fassa e sarà un’ottima preparazione in vista dei GP dei giorni dopo. Saranno gare che mi porteranno maggior esperienza”.