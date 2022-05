Centurioni battuti a Milano nell’ultima di stagione

Milano. Partita di fine stagione difficile per Promotica Centurioni quella giocata sul campo del Rugby Milano, che vede una partenza abbastanza positiva per gli ospiti, avanti 3-0 al 5’ grazie ad un piazzato di Muzzi, seguita da molta sofferenza in diverse fasi di conquista che culmina con un calcio piazzato per Milano al ’19 e in seguito con la prima delle tre marcature trasformate dei padroni di casa per mano di Tipo.

I rossoblù accusano un approccio molto deciso sul breakdown da parte della formazione di casa e alcune imprecisioni di giocatori chiave in momenti importanti della partita portano Milano a muovere lo score fino al 30-3, con Soria al ’49 e Caprotti al ’64.

Si dimostra una sicurezza anche il piede del milanese Soria, che trasforma ogni marcatura e che, centrando i pali al ’51 e al ’61 su calci di punizione fischiati contro i valtrumplini, contribuisce ad aumentare il distacco sul tabellone dai rossoblù, già sotto pressione data l’inferiorità numerica dovuta a due cartellini gialli consecutivi.

Nonostante le molteplici difficoltà i Centurioni riescono ad andare a segno sul finale con Datola, dando prova del carattere e dell’attitudine plasmati durante tutta la stagione e dimostrando di averci comunque creduto fino all’ultimo minuto.

Con la trasformazione riuscita di Bronzini l’incontro termina sul 30-10: non il risultato sperato da Promotica Centurioni per concludere una stagione comunque ricca di emozioni e di note positive.

La parole di coach Bonacina: ”A noi sono mancati il giusto atteggiamento mentale e la motivazione che invece Milano ha avuto, vincendo meritatamente dopo un match dominato. Sicuramente rimane un’esperienza per i nostri giovani che ne faranno tesoro per il prossimo anno”.