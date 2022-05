Promotica Centurioni: contro Milano è scontro diretto

Villa Carcina. Promotica Centurioni in campo domenica alle 15,30 in terra meneghina per difendere il quarto posto nello scontro diretto contro Milano. Un epilogo carico di pathos. Nell’ultima giornata del campionato di Serie A di rugby la formazione rossoblù va a caccia della settima vittoria consecutiva, risultato utile per garantire la posizione appena sotto il podio del girone 1. L’arbitro della gara, che sarà disputata al campo “Prof. Curioni” di Milano, è Maria Beatrice Benvenuti di Roma.

Infermeria: coach Ivano Bonacina dovrà rinuciare Mariani, Armanasco, Zaboni e Dusi, out per infortunio. “Ci aspetta una partita molto difficile”, spiega l’allenatore di Promotica Centurioni. “Milano è forte soprattutto in casa, ma noi cercheremo di chiudere in bellezza. Abbiamo lavorato in settimana sui punti di incontro e sulla difesa su drive da touche. Milano è una squadra che io e Ragusi conosciamo molto bene. Hanno un forte senso di appartenenza. Per noi è uno step in più, rispetto alla sfida con Parabiago (vinta all’ultimo respiro domenica scorsa, ndr)».

Classifica Serie A. Girone 1. Cus Torino 77, Biella 63, Parabiago 51, Promotica Centurioni 46, Milano 44, Settimo Torino 24, Alghero 24, Cus Genova 14, Pro Recco 0.