Capolavoro Promotica Centurioni: Parabiago sconfitta 31-28

Villa Carcina. Regala enormi emozioni l’ultima gara in casa della stagione per Promotica Centurioni, che porta a sei le vittorie consecutive grazie ad una prova di grande carattere contro una delle formazioni più quotate del campionato. Parabiago è battuta 31-28 al termine di una sfida di grande equilibrio, chiusasi con una incredibile rimonta del XV di coach Ivano Bonacina.

Partenza arrembante per la formazione di casa che si dimostra reattiva sui punti di incontro e al 3’ produce un efficace attacco sull’out di sinistra che porta al calcio di punizione concesso al Xv di casa per un fallo. Frati da posizione centrale non manca l’appuntamento e marca il 3-0 di Promotica.

Parabiago replica all’’8’ con una touche che porta la formazione ad impostare un carrettino avanzante, favorendo l’inserimento del tallonatore Fusco il quale sfonda la linea e deposita in meta. Grassi trasforma il 3-7 in favore della formazione ospite.

Promotica sceglie l’arma della rapidità per aggirare la pesante mischia menghina e va a bersaglio con Garcia Medici, rapido e reattivo nel trovare il varco e la meta del nuovo vantaggio. Parabiago viene sorpreso dalla aggressività dei valtumplini che al 14’ rompono la manovra avversaria con un intercetto di Bronzini . Il quale si invola in meta dopo una lunga cavalcata in solitaria. Frati centra l’acca e porta i Centurioni sul 17-7

Parabiago colpisce invece con la rolling maul, tre minuti più tardi, finalizzata da Calosso. Grassi trasforma il 17-14, accorciando il gap sui padroni di casa. Segue una fase di equilibrio con Promotica che trova le contromisure per contrastare la mischia meneghina e allo scadere ha l’occasione per l’ultimo assalto del primo tempo. La mischia rossoblù però fatica a reggere la spinta degli avversari che inducono all’errore i padroni di casa e mantengono invariato lo score.

Il rientro in campo replica quasi completamente l’inizio della prima frazione, con Frati che muove per primo lo score con il calcio piazzato del 20-14. Anche Parabiago replica quanto visto nel primo tempo e torna a mettere la testa avanti con il lavoro della maul che porta in meta Diez. Grassi trasforma il 20-21 in favore degli ospiti, i quali centrano il bonus offensivo al 13’ con la marcatura del 20-28.

Si aprono gli ombrelli sugli spalti al 15’. Promotica tenta l’arrembaggio e alza la pressione che porta al calcio piazzato che Frati spedisce pero contro il palo destro dell’acca. Poco male, perché i Centurioni tornano sotto break pochi secondi più tardi con un secondo tentativo dalla piazzola di Frati, stavolta a bersaglio (23-28)

Promotica approfitta della superiorità numerica – al 34’ il cartellino giallo, sventolato a Corbetta -, e trova il calcio del 26-28 con Frati il quale prova due minuti più tardi con un altro calcio dalla lunga distanza a trovare il vantaggio. La conclusione non è però precisa. Ci pensa allora Tomas Montilla che sospinto dalla azione incalzante di Promotica resiste a un paio di cariche e sfonda in meta facendo esplodere la tribuna. E’ la meta del definitivo 31-28 che fa partire la festa al Maw

“Veniamo da una serie di partite vinta contro avversarie di un altro target- ha dichiarato Ivano Bonacina, coach di Promotica Centurioni -. Parabiago ha dimostrato fin da subito rapidità sui punti di incontro e la grande forza in rolling maul. In settimana avevamo lavorato proprio per contrastare queste situazioni e alla fine abbiamo fatto una prova molto buona. Abbiamo meritato la vittoria. Ad un certo punto la partita sembrava scappare in loro favore e invece il gruppo è stato molto bravo. Avevo chiesto una prova di maturità ed è arrivata. Siamo stati concentrati e abbiamo ribaltato la situazione con due calci e poi con la meta a pochi secondi dalla fine. E’ una vittoria che dà tanto morale”.

Presenti allo stadio di Villa Carcina anche i 160 di ragazzi della scuola Primo Levi di Sarezzo – che hanno partecipato al progetto Scuola al Maw targato Centurioni -, giunti per tifare i rossoblù.

Girone 1

Villa Carcina (BS), “Maw Stadium” – domenica 1 maggio 2022 ore 15.30

Campionato Nazionale Maschile Serie A, XVII giornata

PROMOTICA CENTURIONI – PARABIAGO 31-28 (17-14)

Marcatori: pt.5’ cp Frati (3-0) ; 8’ m Fusco, tr Grassi (3-7); 12’ m Garcia Medici, Frati (10-7); 14’ m Bronzini, tr Frati (17-7); 17’ m Calosso, tr Grassi (17-14); st. 3’ cp Frati (20-14); 6’ m Diez, tr Grassi (20-21); 13’ m Rizzato, tr Grassi (20-28); 30’ cp Frati (23-28); 36’ cp Frati (26-28); 40’ T Montilla (31-28)

PROMOTICA CENTURIONI: . Frati; Russo, Bronzini, Garcia Medici, Alegiani; Muzzi (39’ st Parrino), Gazzoli; Berardi, Ospitalieri (13’ st Saccà), Suttor; Seye (39’ st Marcellan), Zanatta (12’ st Pontanari); M. Montilla, T. Montilla, Pilani (9’ st Mariani). A disposizione: Cantoni, Garofalo, Malavasi. All.: Ivano Bonacina

PARABIAGO: Albano; Calosso (18’ st Leorato), Mamo (9’ st Sanchez), A. Schlecht, Torchia (36’ st Albero); Grassi, Coffaro (13’ st Castiglioni); Mikaele, Dell’Acqua, Spinelli; Rizzato, Brioschi (28’ st T. Schelcht); Diez (13’ st Corbetta), Fusco (13’ st Fulciniti), Catalano (1’ st Strada). All.: Massimo Mamo.

Arbitro: Locatelli di Bergamo. Cartellini: giallo Corbetta (Parabiago) 33’ st

Calci: Frati 6/9, Grassi 4/4

Note: Spettatori 500 circa. Campo in sintetico.

Punti conquistati: Promotica Centurioni – Parabiago 4-2

Player of the Match: Suttor (Centurioni).