Centurioni implacabili, 78-10 con la Pro Recco

(red.) Partita senza storia al Maw Stadium di Villa Carcina dove la Promotica Centurioni ha battuto 78-10 Pro Recco mettendo a segno il terzo successo consecutivo. La sfida ha messo in mostra l’ottimo lavoro e la crescita della formazione locale, tanto in mischia quanto nel gioco al largo. Pro Recco ha faticato a reagire all’asfissiante pressione dei rossoblù che già entro i primi 15 minuti si sono aggiudicati il bonus offensivo che ha portato a quota 32 i punti nella classifica del girone 1 di serie A. Promotica consolida così il quinto posto.

La cronaca. Padroni di casa subito in meta al 2’ con una azione partita da touche che copre tutto il fronte di attacco fino all’incursione sul corridoio di sinistra di Malavasi che in tuffo manda sul 5-0 i suoi. Il tentativo di trasformazione di Frati viene bloccato dal palo.

I Centurioni non arrestano l’assalto e sfondano altre due volte la linea di meta, prima con l’ottimo carrettino avanzante e poi con la fulminea azione dentro i 5 metri avversari, entrambe griffate Pilani. Lo score al 7’ è già sul 17-0.

Pro Recco riesce a rompere lo zero da calcio piazzato, con Romano al 12’, ma la manovra resta saldamente in mano ai padroni di casa che centrano il bonus al 14’ con Berardi, al termine di una superba azione di concerto, che coinvolge tutta la squadra. Frati aggiusta il tiro e trova la seconda trasformazione di giornata che vale il 24-3.

Al 26’ Promotica torna a muovere lo score, ancora con Malavasi e ancora dall’out di destra. Frati non è fortunato e dalla piazzola centra per la seconda volta il palo. Prima dello scadere c’è tempo per altre due mete, prima con Berardi, sugli sviluppi di una mischia chiusa sotto l’acca ligure, e poi con Armanasco che sfonda a sportellate.

La ripresa è sempre a favore dei rossoblù che tornano a marcare al 4’ con il coast to coast di Alegiani sull’out di sinistra. Frati trasforma il 50-0.

Preziosismi in campo, dopo che la pressione è scemata per il grande gap in campo: il calcio-passaggio di Frati è di pregevole fattura e rende deliziosa la ricezione di Armanasco che marca in tuffo. Frati trasforma il 57-3.

Pro Recco non è quasi più pervenuto in campo e i Centurioni continuano la marcia. Stavolta è il turno di Alegiani, che capitalizza il lavoro sviluppato sulla sinistra dalla maul rossoblù . Lo stesso Alegiani ancora protagonista al 26’ con l’ennesima infilata centrale che porta – complice la trasformazione di Frati – sul 71-3.

Non alza il pedale Promotica che trova la meta numero 12 con Frati al 35’. La meta della bandiera arriva per Recco allo scadere. Maggi ha la meglio al termine di una insistita azione multifase sulla linea di meta locale. La marcatura arriva a pochi secondi dal fischio finale, che consegna il terzo successo consecutivo a Promotica Centurioni

Il commento di coach Ivano Bonacina: «Temevamo molto di prendere sottogamba partita; la sfida contro l’ultima in classifica Pro Recco poteva portarci a cali di concentrazione. Siamo invece partiti da subito molto concentrati e abbiamo disputato un’ottima partita senza strafare. Un plauso va fatto ai giocatori che quest’anno sono scesi meno in campo e che oggi hanno trovato spazio. Come Malavasi, il quale ha giocato dal primo minuto dimostrando un atteggiamento molto propositivo, o Pilani, che ha svolto egregiamente il suo lavoro. Abbiamo visto che stiamo migliorando a vista d’occhio alcuni movimenti da touche e stiamo inoltre cercando di proporre un gioco molto dinamico, con palloni veloci. La squadra sta prendendo confidenza e cresce rapidamente. Questa stessa intensità la dovremmo avere contro il Genova, nostra prossima avversaria»

Promotica Centurioni – Pro Recco 78-10 (43-3)

Marcatori: pt 2’ m Malavasi (5-0), 5’ m Pilani, tr Frati (12-0), 7’ m Pilani (17-0); 12’ cp Romano (17-3); 14’ m Berardi, tr Frati (24-3), 26’ m Malavasi (29-3); 38’ m Berardi, tr Frati (36-3); 40’ m Armanasco, tr Frati (43-3); st m Alegiani, tr Frati (50-3); 8’ m Armanasco, tr Frati (57-3), 18’ m Alegiani, tr Frati (64-3); 27’ m Armanasco, tr Frati (71-3); 35’ m e tr Frati (78-3);40’ m Maggi, tr Romano (78-10).

Promotica Centurioni: Alegiani; Zaboni (1’ pt Malavasi), Armanasco, Casini, Parrino; Frati, Gazzoli; Suttor (12’ st Garofalo), Roncon, Berardi, Seye (3’ st Pontanari), Zanatta; M. Montilla (12’ st T. Montilla), Pilani, Datola (12’ st Sbarbori). A disposizione: Ospitalieri, Marcellan,. All. Bonacina.

Pro Recco: Romano; L. Barisone, Guastamacchia (27’ st Marcolini), E. Barisone (23’ st Capurro), Natale (10’ pt Armijos); Tagliavini, Mitri; Rosa, Nese (20’ st Tomarchio), Navone, Conca (12’ st Matulli), Cartoni (12’ st Canoppia); Maggi, Noto (20’ st Della Valle), Coppola (36’ pt Albarello). All. Van Vuren.

Arbitro: Pacifico di Genova.

Calciatori: Frati (Centurioni) 8/11, Romano (Pro Recco) 2/2.

Punti conquistati: 5-0.

Note: giornata nuvolosa, campo in sintetico in ottime condizioni.

Player of the match: Armanasco.