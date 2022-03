I Centurioni battono Settimo 15-17 al fotofinish

(red.) Gara al cardiopalmo al campo comunale di Settimo Torino. Promotica Centurioni centra la seconda vittoria consecutiva – intervallata dal turno di riposo – conquistando quattro punti contro la formazione piemontese, al termine di una gara combattutissima fino all’ultimo. Il guizzo finale è nel calcio piazzato di Frati, che regala la vittoria 15-17 alla compagine valtrumplina, che raggiunge i 27 punti in classifica accorciando il gap sulla quinta del girone 1 della serie A, Asd Milano.La cronaca, Prime fasi del match contraddistinte dal tatticismo. Settimo Torino sfrutta alcune sbavature in fase di impostazione di gioco di Promotica per mantenere gli avversari sulla difensiva dentro la loro metà campo. I Centurioni mantengono la linea e riescono a respingere i tentativi piemontesi. La sfida cambia ritmo sul finire della prima frazione di gara. Al 40’ è Armanasco a rompere l’equilibrio con lo 0-7 (la trasformazione è di Frati) frutto di un riciclo e del pick and go conseguente. La replica dei padroni di casa è però quasi immediata: Perini, innescato dal drive formatosi al seguito della touche al 42’, ottiene lo spunto vincente. Settimo Torino non trova però la trasformazione e il primo tempo si chiude sul 5-7 in favore dei Centurioni.

La ripresa si apre con la meta torinese, che sfodera ancora una volta un drive performante, in grado di portare Perini alla seconda marcatura e – per effetto della trasformazione di De Klerk – al vantaggio (12-7). La sfida, già elettrica, viene interrotta all’11’, quando un parapiglia in mezzo al campo innesca una mini rissa che porta al duplice cartellino rosso, sventolato a Russo (Centurioni) e a S. Lo Greco (Settimo Torino). La tensione in campo viene rotta dallo spunto vincente di Mariani che al 30’ capitalizza il buon lavoro della mischia valtrumplina. Frati non fallisce la trasformazione che porta i suoi nuovamente avanti 12-14.

Sul contrattacco della formazione ospite arriva però il calcio piazzato che rimanda indietro gli uomini di Bonacina. Il piede di De Klerk è preciso e riporta in vantaggio 15-14 i suoi. Promotica non si abbatte e reagisce senza timori: a pochi secondi dal fischio finale, l’estremo tentativo degli ospiti si concretizza nel calcio di punizione che Frati non fallisce. E’ il 15-17 finale che porta 4 punti preziosi in casa rossoblù

Il commento. Coach Ivano Bonacina: «Sono molto contento del risultato e dell’aspetto caratteriale dimostrato dai miei ragazzi, ma dobbiamo ancora lavorare molto sulla disciplina. Dedichiamo il successo al nostro presidente, Ottorino Bugatti, che oggi (domenica) ha compiuto gli anni».

«Abbiamo lasciato loro 18 calci di punizione, troppi. Sono regali che non dobbiamo concedere agli avversari. Errori che nella prima fase del match non ci hanno concesso di portarci all’attacco come volevamo. La sfida si è giocata infatti per lo più a centro campo. Nella ripresa siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco con ordine. Abbiamo anche in questo caso vanificato molte occasioni per scelte sbagliate o per errori nei momenti cruciali, ma i ragazzi hanno dimostrato grande carattere. Una gara al cardiopalma, vinta all’ultimo secondo, dimostra che la squadra c’è, sta crescendo e che si sta formando un gruppo importante. Ora lo sguardo va alla prossima gara. Recco, nostra prossima avversaria, è una formazione che ha avuto qualche difficoltà e che sta cercando di ripartire. Per noi sarà l’occasione di schierare chi ha giocato meno e di far respirare qualche titolare»

Settimo Torino-Promotica Centurioni 15-17 (punti 1-4)

Settimo Torino: Reginato; Manga, De Klerk, Gelos (24’ st Cotroneo), Constantinescu (38’ st De Meyer); Pelozzi, C. Lo Greco (1’ st Augello); Ciraulo (24’ st Monfrino), Marchi, Veroli, S. Lo Greco, Belliero; Cavallero, Perini, Angotti (32’ st Scatigna). A disposizione: Cairola, Trinchera, Mirenzi. All. Monfrino.

Promotica Centurioni: Bronzini; Alegiani, Armanasco, Casini (8’ st Zaboni), Russo; Frati, Gazzoli; Suttor, Ospitalieri (19’ st Roncon), Pontanari (18’ st Mariani, 36’ st Sbarbori), Seye, Zanatta (26’ st Parrino); M. Montilla, T. Montilla (22’ st Pilani), Garofalo (11’ st Datola). A disposizione: Malavasi. All. Bonacina.

Arbitro: Imbriaco di Bologna.

Marcature: 40’ m Armanasco, tr Frati (0-7), 42’ m Perini (5-7); 8’ m Perini, tr De Klerk (12 – 7); 30’ m Mariani, tr Frati (12-14); 39’ cp De Klerk (15-14); 40’ cp Frati (15-17).

Cartellini rossi 11’ st Russo (Centurioni), 11’ st S. Lo Greco (Settimo Torinese).