I Centurioni ritrovano il successo contro Milano

(red.) Ritrova la vittoria, sul campo di casa, Promotica Centurioni, giocando contro Milano nel recupero della nona giornata del girone 1 del campionato di serie A di rugby e tornando a superare l’Alghero in classifica. E lo fa nel modo più spettacolare, al termine di una gara al cardiopalma, contesa colpo su colpo contro un arcigno Milano, resa ancor più infuocata dai frequenti fischi arbitrali che hanno spezzettato la competizione, soprattutto nel finale, alimentando ulteriormente il pathos di una gara infinita e tesa.

Il match. Partenza favorevole agli ospiti che aggrediscono il campo con un calcio profondo, portando ad una azione multifase nata dalla touche dentro i 25 che conduce alla meta di Silva. E’ lo stesso Silva a trasformare lo 0-7 in favore della formazione meneghina.

Risposta immediata per gli uomini di coach Ivano Bonacina che accorciano il gap con il piazzato di Frati che vale il 3-7. Promotica Centurioni non interrompe l’assedio e si porta sui 5 metri con una manovra multifase che si interrompe con un errore dell’attacco. Un errore rimediato dall’intercetto di Gazzoli che rimette momentaneamente il gioco nelle mani dei Centurioni.

La manovra non porta punti e Milano dopo aver recuperato l’ovale penetra dietro le linee difensive locali con l’incursione di Rossi il quale serve Tipo, autore della seconda meta milanese. Silva fallisce la trasformazione (3-12).

La palla torna in mano ai Centurioni i quali si affidano ancora una volta al piede di Frati per riportarsi a distanza di meta nello score (6-12). Botta e risposta. Tocca a Milano rimettere fieno in cascina con il piazzato di Silva (6-15).

Promotica Centurioni sale in cattedra al 26’ con un’azione insistita che porta al gioco al largo per l’inserimento di Casini che vince due sportellate prima di tuffarsi in meta (11-15).

Un calcio dai 35 metri di Silva riporta a +6 la formazione meneghina che subisce però il contrattacco dei Centurioni, i quali tornano a loro volta a marcare con il calcio di Frati (14-18). Ogni occasione è buona per calciare e così Silva piazza anche il 14-21 al 35’.

Centurioni sul trampolino di lancio allo scadere, con una touche dentro i 22 che porta alla multifase con pick and go. Sul più bello il calcio-passaggio di Frati a coprire il corridoio di sinistra è troppo profondo ed esce dal campo, salvando di fatto i meneghini. Milano nulla può però un istante più tardi all’ennesimo affondo che porta Alegiani a sfondare il corridoio di destra. Frati prova a condurre il match in equilibrio, ma il tentativo di trasformazione da posizione angolatissima non porta frutti.

La ripresa vede subito una Promotica Centurioni aggressiva e concreta con la meta di Tomas Montilla a pochi secondi dalla ripresa, che genera il primo vantaggio per la formazione di casa. Secondo tempo contraddistinto dalla buona prova degli attacchi e da importanti fragilità difensive. Scaturisce così una fase di continui attacchi e contrattacchi.

I Centurioni, in superiorità numerica al 18’ per il giallo a Soldi per fallo di antigioco, capitalizzano il momento con il piazzato preciso di Frati da grande distanza. Ma i padroni di casa si ritrovano in 14 al 26’ per il giallo sventolato a Datola e poi al 36’ a Gazzoli. Milano tenta dalla distanza ma il calcio di Tolotti non raggiunge i pali. Tocca quindi a Promotica cercare la soluzione al piede. Al 37’ Frati porta al 37-33 in favore della formazione di casa. L’ultima manovra è in mano a Milano costretta a tentare il tutto per tutto. I Centurioni raccolgono le ultime energie e rispondono colpo su colpo, sigillando l’ovale e calciando in out, per il fischio finale che fa partire la festa.

Il commento. “Mi è piaciuta molto la compattezza e il senso di squadra dimostrato nella gara contro Milano”, sottolinea coach Ivano Bonacina. “Già nel pre-partita avevo chiesto ai ragazzi grande compattezza e unione. E in campo si è visto proprio questa volontà e determinazione di fare squadra. Abbiamo fatto belle cose in attacco con un buon movimento dell’ovale. Qualità che stanno venendo fuori dopo questi mesi di lavoro. Abbiamo pagato a caro prezzo alcune ingenuità, ma fa parte della crescita. Milano è una realtà che conosco bene, lì ho fatto 5 anni. Di Milano ho tanti ricordi bellissimi e alcuni giocatori li conosco bene. La loro qualità dimostra quanto di buono fatto dai nostri ragazzi. A loro va il mio bravo, compresi quelli che trovano meno spazio. Siamo un gruppo compatto. Dedichiamo questa vittoria alla società, che credo si meriti questi momenti e queste emozioni. Questo pathos è l’essenza del rugby, è ciò che fa amare questo sport e speriamo che questa bella prestazione rappresenti un nuovo inizio”.

Promotica Centurioni – Asd Rugby Milano 37-33 (primo tempo 19-21)

Marcatori: pt 3’ m e tr Silva (0-7), 5’ cp Frati (3-7), 16’ m Tipo (3-12), 19’ cp Frati (6-12), 23’ cp Silva (6-15); 27’ m Casini (11-15); 30’ cp Silva (11-18); 32’ cp Frati (14-18); 35’ cp Silva(14-21); 40’ m Alegiani (19-21); st 2’ m T. Montilla (24-21); 4’ m Scanferla, tr Frati (31-28); 7’ m Rossi (31-33), 20’ cp Frati (34-33); 37’ cp Frati (37-33)

Promotica Centurioni: Bronzini (30’ st Armanasco); Alegiani, Russo, Casini (13’s t Muzzi), Bugatti (32’ st Parrino); Frati, Gazzoli; Suttor, Ospitalieri (13’ st Roncon), Berardi; Seye, Zanatta (26’ st Pontanari); Maximiliano Montilla, Tomas Montilla, Datola (34’ st Garofalo). A disposizione: Pilani, Sbarbori. All. Bonacina

Asd Rugby Milano: Fumagalli; Tipo (11’ st Fattori), Rossi, Delcarro, Ragusi; (11’ Arena) Silva (22’ st , Tolotti), Cislaghi; Ferrari, Sbalchiero, Niero (11’ st Antinori); Scanferla, Sofo (11’ st Soldi); Betti (11’ Bigoni), Caprotti, Romano (23’ st Piatti). A disposizione: Magallanes. All. Moreno

Arbitro: Pompa di Chieti

Cartellini: Giallo a Soldi 17’, giallo a Datola al 26’, Giallo a Gazzoli (35’)

Calciatori: Frati (Centurioni) 6/9, Silva (Milano) 5/7, Tolotti (Milano) 0/1

Note: Giornata soleggiata, 200 spettatori. Punti conquistati in classifica: 5-1. Player of the match: Marcello Frati