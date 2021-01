Icaro sport disabili di Rovato ai campionati italiani indoor di atletica

(red.) Si svolgono sotto l’egida della Fispes e Fisdir ad Ancona i campionati italiani di atletica leggera indoor il 23/23 gennaio 2021, con la partecipazione per la prima volta del team Icaro Sport Disabili Onlus, che sarà presente con nove atleti tra pista e lanci.

Per il gruppo sportivo di Rovato (Brescia) c’è la speranza di ben figurare, potendo contare su atleti esperti di sicuro valore come Luigi Bertanza, atleta paralimpico a Barcellona, Davide Foglio campione italiano indoor uscente negli 800 metri e Sandra Inverardi già campionessa italiana nel 2019 nei 400 e 800 metri a Jesolo.

La squadra è seguita da tecnici qualificati nonché ex atleti di livello, e supportata da guide formate, indispensabili soprattutto per la conduzione degli atleti con disabilità sensoriali negli allenamenti e nelle competizioni.

La manifestazione nonostante le restrizioni Covid-19, si svolge con la partecipazione dei migliori atleti nazionali e la presenza di numerosi azzurri paralimpici che assicurano prestazione di alto livello.

“In quest’ ultimo anno, (sottolinea il presidente Icaro, Luca Savardi Danesi) con mille difficoltà, riuscire a intraprendere questa nuova avventura sportiva, partecipando a un Campionato Italiano è per noi già un successo che condividiamo con i nostri atleti e tutto lo staff “.