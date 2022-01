An Brescia soffre ma vince a Spalato e guida la Champions League

(red.) L’An Brescia vince a Spalato per 15-14 (parziali 2-4, 5-5, 6-1, 2-4) grazie a uno straordinario terzo parziale che gli consente di recuperare dal 5-9 e portarsi sull’11-9.

I campioni d’Italia allungano il vantaggio sino al 13-10 di fine periodo e negli ultimi 8 minuti effettivi controllano il ritorno dello Jadran. A segno Christian Presciutti (3), Lazic, Luongo, Di Somma e Renzuto Iodice (2), Dolce, Vapenski, Alesiani e Gitto.

Con questo successo l’An Brescia si conferma in testa al girone B con 20 punti e porta a quattro lunghezze il vantaggio sui greci dell’Olympiacos Pireo che perdono in trasferta con i serbi del Radnicki per 10-8 e vengono agganciati dagli ungheresi del FTC Telekom che superano facilmente i georgiani della Dinamo Tblisi per 16-10.

Champions League. Risultati 8^ giornata

Girone B – martedì 25 gennaio

Waspo Hannover (Ger)-Steaua Bucarest (Rou) 13-12

Spandau 04 Berlino (Ger)-OSC Budapest (Hun) 11-12

Stella Rossa Belgrado (Srb)-CN Marsiglia (Fra) 8-11

Pro Recco (Ita)-Jug Adriatic Osig Dubrovnik (Cro) 10-0

Classifica: Pro Recco e CN Marsiglia 21, Jug Adriatic Dubrovnik 15, OSC Budapest 13, Waspo Hannover 11, Spandau 04 Berlino 7, Steaua Bucarest e Stella Rossa Belgrado 3.

Girone A – mercoledì 26 gennaio

FTC Telekom Budapest (Hun)-Dinamo Tblisi (Geo) 16-10

Jadran Spalato (Cro)-AN Brescia (Ita) 14-15

Novi Beograd (Srb)-Zodiac Cnab (Esp) 11-9

VK Radnicki (Srb)-Olympiacos Pireo (Gre) 10-8

Classifica: AN Brescia 20, Olympiacos e FTC Telekom 16, Novi Beograd 14, Zodiac Cnab 11, Radnicki 7, Jadran Spalato 6, Dinamo Bucarest 0.