Toptracer Range, prima gara mondiale per Colombaro Golf

(red.) Giovedì inizia la prima gara mondiale Toptracer Range in cui l’Italia sarà rappresentata da Colombaro Golf

I giocatori potranno competere con i golfisti di tutto il mondo e vincere premi Callaway

Da sabato 6 febbraio (ore 12:00) a domenica 14 febbraio (ore 23:59), in tutti i circoli di golf del mondo dotati di tecnologia Toptracer Range si disputerà la 9-Shot Challenge. Si tratta di una competizione internazionale in cui i golfisti si sfideranno virtualmente su 9 buche del leggendario campo californiano di Pebble Beach. La classifica mondiale e per singole nazioni della gara sarà stilata in base alla precisione dei concorrenti, sommando la distanza dalla bandiera raggiunta in ognuno dei 9 colpi al green effettuati.

La gara non ha alcun costo d’iscrizione e i giocatori potranno giocare quante volte vogliono, dato che la classifica terrà conto della loro miglior performance.

Per la prima volta in questo tipo di competizione sarà presente anche l’Italia, che sarà rappresentata dal Colombaro Golf di Salò, unico circolo tricolore ad aver installato la tecnologia Toptracer Range, già molto diffusa nel resto del mondo (oltre 100 installazioni nei più importanti circoli d’Europa).

L’ambizione della vigilia è di vedere un giocatore italiano primeggiare già nel primo anno di partecipazione. Per raggiungere l’obiettivo al Colombaro Golf sarà possibile partecipare a una sessione speciale di gioco con l’affiancamento di un istruttore professionista. Nella giornata di sabato 6 febbraio, dalle ore 15 alle 16, i maestri Andrea e Michele Zanini saranno presenti alle postazioni di gioco e assisteranno gratuitamente i golfisti principianti ed esperti nell’affinamento della tecnica e nel cercare di raggiungere il gradino più alto del podio.

Per i primi 2 giocatori al mondo in palio un wedge Callaway MD5, mentre il primo classificato di ogni nazione vincerà 12 palline Callaway Chrome Soft.

Il 9-Shot Challenge è un evento speciale con cadenza annuale che permette di cimentarsi in una gara internazionale. Tuttavia, grazie alla tecnologia Toptracer Range, è possibile confrontarsi 365 giorni all’anno con i golfisti di tutto il mondo: ogni colpo giocato viene registrato dalla piattaforma e inserito nelle classifiche nazionali e mondiali. Le modalità player disponibili sono otto e si concentrano su tecnica, precisione e lunghezza dei colpi o, per chi preferisce, sul semplice svago tra amici. La tecnologia Toptracer Range infatti non è riservata solo ai golfisti: anche chi non ha dimestichezza con mazze e palline potrà giocare ed esaltarsi con le modalità pensate esclusivamente per il divertimento.

Colombaro Golf è un campo a 9 buche – par 29 – a 5 minuti dal centro di Salò. Nel luglio del 2020 è diventato il primo – e al momento unico – campo italiano dotato di tecnologia Toptracer Range.

Da sempre il Colombaro Golf è focalizzato nella promozione del golf tra i giovani e nell’ampliamento della fascia di pubblico di praticanti, come già avviene all’estero. In questa direzione vanno la recente installazione del sistema Toptracer Range e una lunga serie di investimenti fortemente innovativi realizzati negli anni passati. Tra queste novità figura sicuramente il Footgolf, un originale sport sbarcato in anteprima a Salò quattro anni fa, che permette di divertirsi giocando con gli amici su un campo da golf con buche da mezzo metro di diametro, utilizzando un pallone da calcio. Anche chi non ha ancora iniziato a giocare con sacca e palline potrà provare a fare goal andando in buca.