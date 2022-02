Vanessa operata al piede, “tutto bene”: stop di sei mesi

(red.) E’ perfettamente riuscita l’operazione al piede sinistro alla quale si è sottoposta Vanessa Ferrari. La farfalla di Orzinuovi, medaglia d’argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo, è stata operata presso la clinica Casa di Cura I Cedri – Habilita a Fara Novarese. Dopo l’intervento la ginnasta bresciana ha postato sui social una foto che la ritrarre sorridente accanto al chirurgo che l’ha operata, il professor Giacomo Zanon, rassicurando tutti i suoi tifosi e sostenitori.

L’intervento si era reso necessario per l’eliminazione di una sporgenza ossea che pungeva il tendine del piede sinistro, procurandole dei forti dolori.

L’atleta bresciana, dopo le dimissioni, attese già per la giornata di mercoledì, dovrà osservare un lungo periodo di riposo, circa un mese. Il recupero, per Vanessa, dovrebbe avvenire, se non ci saranno complicazioni, in sei mesi, al termine dei quali la grintosa ginnasta, come ha annunciato lei stessa, potrebbe di nuovo tornare ad allenarsi per le prossime competizioni.

Si tratta del quarto intervento eseguito al medesimo piede, che le impedirà di prendere parte agli Europei di agosto a Berlino, e, probabilmente, anche ai Mondiali di Liverpool. Vanessa non ha escluso di poter gareggiare alle Olimpiadi di Parigi 2024.