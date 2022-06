Bresciana vince al Concorso di salto ostacoli di Sanremo

Sanremo. Ottimi risultati per i cavalieri bresciani Giulia Pulcini e Luca Inselvini al Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli di Sanremo. I due, tesserati per l’IppoKampo di Borgosatollo, hanno preso parte a diverse gare. La Pulcini, in sella a Conquibus, ha vinto una C115 a due fasi precedendo di soli 7 centesimi di secondo il francese Maxime Birkle; terzo l’italiano Lorenzo Rango, quarta la francese Marie Martin. Diciannove i concorrenti al via. In un’altra C115 si è classificata terza. Luca Inselvini ha ottenuto un terzo posto nei Cavalli di 6 anni con Aproposito (che ha lui stesso allevata), e ancora un terzo posto in C135 e un quarto in C140, rispettivamente con Castello della Caccia e Contero della Caccia. Inselvini, 46 anni, milanista, è di Travagliato. La Pulcini, 25 anni, vive a Brescia. Così come le sorelle Elena Lilloni, 19 anni, quarta in C110, e Martina Lilloni, 25 anni. A completare la comitiva, in veste di accompagnatrice, Aurora Zinetti.

“Siamo felici – commenta Giulia Pulcini, titolare dell’IppoKampo – per gli ottini risultati conseguiti. E’ il primo anno che prendiamo parte al concorso di Sanremo. Ne siamo rimasti piacevolmente sorpresi”. Tanto che la Pulcini e compagne saranno a Sanremo anche per il secondo concorso internazionale dell’anno che si disputerà da venerdì 17 a domenica 19.

Alla rassegna ligure, organizzata dalla Società Ippica Sanremo presieduta da Maria Grazia Valenzano Menada, hanno preso cavalieri e amazzoni di quattro continenti (tutti meno l’Oceania) e di 15 diversi stati.