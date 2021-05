Cade da cavallo durante la gara: in ospedale ragazza bergamasca

(red.) E’ caduta da cavallo durante una gara di endurance organizzata da un circolo ippico di Camignone di Passirano ed è finita in ospedale. Grande spavento questo sabato mattina verso le 11 per un’amazzone 30enne della provincia di Bergamo che è stata disarcionata dall’animale che le ha preso la mano ed è uscito dal percorso stabilito, fermando la corsa contro un’auto parcheggiata.

La donna è caduta per terra e per la violenza del colpo avrebbe riportato una frattura al bacino: è stata soccorsa, caricata sull’eliambulanza e ricoverata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L’animale invece si è dato alla fuga per le vie del paese dove in seguito è stato recuperato e portato in una clinica veterinaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Passirano.