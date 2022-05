Giro d’Italia: a Jan Hirt la tappa bresciana Salò-Aprica

Aprica. Jan Hirt ha vinto la 16esima tappa del Giro d’Italia. Il ceco della Intermarchè ha trionfato nella tappa bresciana Salò-Aprica, la frazione che presentava le temute ascese al Passo del Mortirolo e al Valico di Santa Cristina. Il 31enne ha preceduto di 10” l’olandese Thymen Arensman.

Il vincitore di tappa è il quinto corridore del suo Paese ha vincere una frazione nella corsa rosa. Il primo fu Jan Svorada nel 1995. Per Hirt la prima vittoria di tappa al Giro, successo che aveva sfiorato nel 2019 quando chiuse al 2° posto la tappa con arrivo a Ponte di Legno vinta dall’italiano Ciccone.

In classifica Carapaz si conferma in maglia rosa con 3” su Hindley. Terzo posto per Almeida a 44”, quarto Landa a 59”. Quinto posto per Vincenzo Nibali a 3’40” dalla maglia rosa. Questo mercoledì 17esima tappa Ponte di Legno-Lavarone con le ascese del Passo del Tonale, Giovo, Passo del Vetriolo e Monterovere per 168 km complessivi.