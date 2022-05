Granfondo Avesani: a vincere è ancora un Colbrelli, Tomas

Brescia. Oltre 600 ciclisti hanno invaso le strade di Verona per una festività del 1° Maggio diversa dalle altre città. Mentre da una parte di Verona si gareggiava a piedi per la Giulietta&Romeo Half Marathon, in Piazza Bra una nuova enorme di bici e maglie multicolori ha acceso l’atmosfera festiva per la partenza della Granfondo Luca Avesani, nata 22 anni fa e tornata nella sua collocazione abituale.

Due i percorsi a disposizione degli appassionati, ma tanti sono stati coloro che hanno scelto la fatica più lunga, baciati anche da un sole tipicamente primaverile che ha reso ancor più piacevole il viaggio, almeno per coloro che non avevano ambizioni di classifica.

La sfida per la vittoria è stata infatti accesissima per entrambi i tracciati. Quello lungo, di 120 km per 2.500 metri, ha premiato Nicolò Tamussi (Oop! Oxyburn) che giusto un mese prima si era aggiudicato a Desenzano del Garda il Colago Cycling Festival. Tamussi ha anticipato lo sprint con i suoi compagni di fuga, Enrico Logica (Asd Avesani, una delle due società organizzatrici insieme al Team Giomas) giunto a 4” e Andrea Bais (Sildom Garda) a 6”. Fra le donne prima piazza per Sonia Passuti (New Green Buzzolan Basso) che in 3h56’23” ha lasciato a 40” Amastasia Mazzolin (Daniele 1914) e a 5’22” Elisa Parisi (Sc Formigosa).

Nel percorso medio, di 85 km per 1.600 metri, sprint a due con vittoria per un corridore dal cognome importante, Tomas Colbrelli (B3L Team) in 2h29’00” su Samuele Chiappa (Mtb Suisio), terzo a 9” Alberto Gavazzi (Team Mentecorpo by Biemme).

Colbrelli è il fratello del corridore bresciano vincitore della Roubaix 2021 Sonny, una vittoria beneaugurante anche per lui che sta provando a tornare al ciclismo attivo dopo i gravi problemi al cuore riscontrati alla Volta a Catalunya. In campo femminile successo per Lisa De Cesare (Highroad Team) in 2h44’02”, davanti a Giulia Savio (Gcd Cage-Moveya Vc Silvana) a 7’32” e alla biker Antonella Incristi (Ki.Co.Sys Team) a 12’20”.

Una giornata di grande sport che ha inorgoglito la famiglia Avesani, sempre vicina alla creatura agonistica intitolata a Luca, e ha confermato il valore della manifestazione, realizzata grazie anche al sostegno dell’amministrazione locale e alle tante associazioni che come tradizione hanno dato il loro contributo all’evento, ormai un’istituzione per la città di Verona.