Sabato a Brescia il Campionato Regionale XCE Lombardia 2022

Brescia. La Carbon Hubo è impegnata al massimo in questi giorni in vista del Campionato Regionale XCE esordienti e allievi che si terrà il prossimo 9 aprile presso il Bike Ranch 2.0 di Brescia.

Dopo l’eccezionale successo dello scorso anno, il campionato regionale lombardo di Mountain Bike Cross Country Eliminator per le categorie giovanili Esordienti e Allievi torna sui tecnici sentieri del Bike Ranch 2.0 in casa Team Carbon Hubo, in via Oberdan 84 a Brescia. Si correrà sabato 9 aprile.

Con il patrocinio del comune di Brescia, sotto l’egida del comitato regionale Lombardia della Federazione Ciclistica Italiana, il Campionato Regionale Eliminator assegnerà ben 8 titoli, quattro femminili e quattro maschili con l’organizzazione a cura della Carbon Hubo CMQ, a diversi giorni al lavoro per limare i dettagli e offrire un palcoscenico prestigioso per i giovani interpreti delle ruote grasse.

Oltre che prova del Campionato Regionale XCE, con assegnazione dei punti Top Class, la gara farà parte del Circuito Lombardia MTB Trofeo Cicli Francesconi 2022. La competizione è anche la prima prova del circuito provinciale Leonessa MTB Cup, oltre che ad essere prima prova del Sunsportweek Junior Series, che offrirà la possibilità ai vincitori di svolgere un test con gli atleti e tecnici del team Carbonhubo in vista della stagione 2023.

Dedicata alle categorie giovanili Esordienti e Allievi, la specialità XCE prevede che gruppi di pochi atleti per volta si sfidino su un breve ma molto tecnico percorso in fuoristrada e solo i migliori classificati avanzino alla fase successiva, secondo una successione tipica dei tabelloni tennistici, con ottavi di finale, quarti, semifinali e finale. Una vera e propria prova ad eliminazione che premia non solo il più veloce e il più tecnico, ma anche il più reattivo a reagire a tante sfide in poco tempo. Il tracciato è lungo 950m, tecnico, molto nervoso con repentini cambi di pendenza.

La fase eliminatoria di qualificazione si aprirà alle ore 12: un giro secco nel quale dare il massimo per cercare di entrare tra i migliori 16 della categoria, che si sfideranno poi nelle eliminazioni dirette a partire dalle ore 15:00. Cronometraggio affidato a GB eventi di Gianfranco Gaioni.

Importante lo sforzo organizzativo del Team Carbon Hubo CMQ, che già da diverse settimane era impegnato per limare i dettagli del Bike Ranch, nato in quello che era un anonimo spazio verde nel cuore della città orobica al confine dei quartieri Sant’Eustacchio e San Bartolomeo. In questo anno trascorso dal primo evento, il Bike Ranch 2.0 si è irrobustito e si è arricchito di importanti passaggi tecnici in sicurezza, volti a testare le abilità dei piccoli biker, stimolandone la crescita e lo sviluppo nel campo delle capacità di guida.

Lo scorso anno ben 220 i giovani atleti al cancelletto di partenza per la gara che ha segnato il vernissage del percorso realizzato dallo staff di Paolo Novaglio. Per l’edizione 2022 ne sono attesi 250 da ogni provincia della Lombardia e regioni limitrofe.

LA PRESENTAZIONE – Ieri pomeriggio, mercoledì 6 aprile, presso l’elegante cornice del Palazzo Loggia, nell’ospitale sala di Giunta si è tenuta la conferenza stampa di presentazione con gli interventi di Paolo Novaglio, presidente dell’Italia Sport Team; Guido Ghidini DS dell’Italia Sport Team; Ivan Maranta titolare Infotre srl sponsor del circuito Sunsportweek Junior Series. Il presidente Novaglio ha dichiarato: «Siamo lieti di organizzare anche per l’anno 2022 il Campionato Regionale Lombardo Eliminator nel nostro Bike Ranch 2.0.

La crescita dei giovani è la base da cui siamo nati quasi vent’anni fa (luglio 2002). Per il futuro speriamo di poter portare a Brescia il Campionato Italiano cross country nel 2023 in occasione dell’anno in cui Brescia sarà capitale della cultura unitamente a Bergamo. Sarebbe un’occasione per far rivivere la straordinaria competizione nel castello di Brescia.

Ora però concentriamoci su questa manifestazione augurando ai tanti partecipanti un grosso in bocca al lupo».

La giornata del 9 aprile sarà ripresa dal server televisivo Alcamedia e trasmessa sui canali nazionali e su altre 32 televisioni regionali in tutta l’Italia.

Appuntamento imperdibile quindi al Bike Ranch 2.0 di viale Oberdan dalle ore 12.00.