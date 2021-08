Provaglio, ai nastri di partenza la Gimondi Bike

(red.) Giovedì 2 settembre, alle 18, il Monastero di San Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo (Brescia) ospita la presentazione ufficiale della prestigiosa gara MTB internazionale in programma domenica 26 settembre a Iseo.

Nell’occasione saranno presentati tutti i dettagli della gara, il percorso, le varie iniziative collaterali ed i partner che affiancano l’evento, a partire dal nuovo Title and Official Sponsor Banca Mediolanum. Interverranno ospiti e autorità del mondo sportivo e istituzionale.

Non mancherà l’occasione, per ricordare anche la figura dell’indimenticato campione Felice Gimondi.

Le iscrizioni sono aperte sia sul sito della manifestazione www.gimondibike.it, dove basterà compilare l’apposito form online, sia presso gli uffici organizzativi della GimaSport in Via G. Da Campione, 24/c – 24124 Bergamo (tel. +39 035.211721).

Fino al 12 settembre, termine ultimo per registrarsi, sarà possibile iscriversi al prezzo di 38 euro, comprensivo di T-shirt Ufficiale Gimondi Bike Internazionale, numero di gara frontale e dorsale, magazine/programma e materiali informativi, quota associativa, servizio di cronometraggio, chip di cronometraggio TDS, diploma di partecipazione, buono pasta party, buono agevolato pasta party accompagnatore, assistenza medica e assistenza meccanica (esclusi pezzi di ricambio), deposito bicicletta all’arrivo, rifornimenti, ristoro finale, docce, spedizione risultati tramite sms ed e-mail.

Per tutti coloro che già avevano provveduto all’iscrizione prima dell’annullamento dell’evento lo scorso luglio 2020, la GimaSport ha congelato le iscrizioni in vista dell’edizione 2021, dando ora la possibilità di regolarizzare la registrazione con un versamento aggiuntivo di soli 4 euro (aumento della quota previsto per il 2021).

La procedura di conferma dell’iscrizione richiesta agli appassionati servirà anche ad aggiornare i dati forniti in precedenza, laddove vi siano stati dei cambiamenti e per i consensi relativi alla legge sulla privacy.

Confermato il percorso dell’edizione 2019 che misura 53,5 km, partenza alle 9.,45 da Iseo (Viale Repubblica).