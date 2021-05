Medole, oltre mille atleti alla Southgardabike Dryarn®

(red.) Una domenica emozionante in quel di Medole, che ha visto pedalare tra le colline ricamate dai vigneti del Basso Garda gli oltre 1.100 atleti partecipanti alla Southgardabike Dryarn®, un evento che coniuga agonismo, divertimento e promozione del territorio. Quando si parla di SGB Dryarn® si parla di una prova con una tradizione alle spalle ormai ben solida, che nei suoi 14 anni si è affermata come una classica nel calendario nazionale MTB. Quello di oggi è stato uno start dalle grandi occasioni, con tutti i migliori professionisti del settore pronti, ad entrare nell’albo d’oro dell’evento. A contribuire al successo della manifestazione sono certamente state le presenze dei grandi nomi del settore.

Ad esprimere il pensiero degli organizzatori, gratificati dalla bella riuscita dell’evento, è Tazio Palvarini, coordinatore del C.O.: «Una grande, grande edizione! È emozionante vedere oltre 1.100 atleti MTB “invadere” le strade di Medole alle prime luci della mattina, per prepararsi ad entrare in griglia. Anche in questa 14a edizione, una così alta affluenza, nonostante la pandemia da Covid-19 abbia fortemente fermato anche il mondo dello sport e della bicicletta, dimostra la grande fiducia che in moltissimi hanno nella nostra organizzazione: e noi abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per non deluderli. Oltre i partecipanti, a questo proposito vorrei ringraziare gli oltre 700 volontari, le forze dell’ordine, l’Amministrazione Comunale e gli sponsor che hanno reso possibile questo grande risultato».

Qui non troviamo solamente l’amministrazione comunale di Medole, anche tutti i comuni delle Colline Moreniche interessati dall’evento e i privati, in primis Dryarn®, da sempre a fianco dell’organizzazione e da quest’anno title sponsor dell’evento: tutte queste realtà con il loro sostegno hanno permesso la realizzazione della manifestazione, insieme ai volontari, il vero braccio dell’attivissima macchina organizzativa.

La Granfondo Southgardabike Dryarn® cala così il sipario con grandissima soddisfazione per quella che si può dire una “vittoria di squadra”: delle amministrazioni comunali, degli sponsor, e delle associazioni tutte, dai volontari, all’Associazione Nazionale Carabinieri, alle associazioni di Medole che hanno dato vita ai vari servizi.

Ma per quanto grande e ben riuscito questo non è ancora visto come un traguardo già raggiunto, bensì come un solido punto di partenza sul quale costruire una nuova sfida targata 2022.

Classifica Marathon maschile

Hem Ole

Righettini Andrea

Loss Enrico

Taffarel Nicola

Colonna Paolo

Classifica Marathon femminile

Calvetti Serena

Burato Chiara

Piana Debora

Ravaioli Gaia

Gariboldi Rebecca

Classifica Middle maschile

Motalli Fabio

Conti Cristian

Comini Luca

Bottoglia Marco

Bondavalli Samuele

Classifica Middle femminile

Odei Sara

Zini Marta

Lizzi Silvia

Venturelli Noemi

Arvani Giada