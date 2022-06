Mercoledì a Mazzano il torneo nazionale Primavera dedicato a Vicini

Mazzano. Approvato ed organizzato dalla Associazione Italiana Allenatori Calco in collaborazione con la famiglia Vicini ed ospitato dalla Società Ciliverghe Calcio presso il Centro Sportivo di Mazzano (Brescia) in viale Mazzini 77, mercoledì 8 giugno 2022 è in programma un torneo nazionale di calcio, categoria Primavera, al quale partecipano Brescia, Cesena, Sampdoria e Vicenza.

Il Torneo nasce per ricordare la figura di un grande commissario tecnico delle nazionali italiane, da quelle giovanili dell’Under 21 e 23 alla nazionale maggiore, che Vicini portò al terzo posto nel Campionato del Mondo del 1990 che si giocò in Italia.

Azeglio Vicini nasce a Cesena, ma si trasferisce a Brescia nel 1963 quando diventa un giocatore del Brescia Calcio fino al 1966 quando ne diventa l’allenatore nel Campionato 1967-1968 prima di approdare alle giovanili dell’Italia e poi alla nazionale A dal 1986 al 1991 succedendo ad Enzo Bearzot di cui era il vice allenatore.

Fu presidente del Settore Tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Associazione italiana Allenatori Calcio.

La sua vita si è spenta a Brescia il 30 gennaio del 2018 all’età di 84 anni ed è stato sepolto nel cimitero di Cesenatico, città dove trascorreva le vacanze con la famiglia.

Il Torneo si svilupperà in 4 anni in quanto è organizzato come un quadrangolare fra le Società di Brescia Vicenza Sampdoria e Cesena che sono le squadre dove il Commissario Tecnico ha giocato negli anni che vanno dal 1953 al 1966.

Si parte con la tappa di Brescia mercoledì 8 giugno al Centro Sportivo di Mazzano della Società Ciliverghe Calcio con il programma che prevede per le 4 squadre della categoria Primavera la mattina le 2 semifinali il pomeriggio le 2 finali terzo quarto posto e primo secondo cui faranno seguito le premiazioni.

L’anno prossimo il Torneo si sposterà a Vicenza poi a Genova per chiudersi a Cesena nel 2025 edizione in cui verrà assegnato alla squadra con più edizioni vinte il Trofeo Azeglio Vicini.

Al torneo saranno invitati personaggi del mondo del calcio allenatori giocatori preparatori atletici addetti ai lavori.