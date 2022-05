Feralpisalò sconfitta a Palermo chiude una grande stagione

Salò. Il Palermo vince anche al ritorno e accede alla finale playoff di Serie C, dove affronterà il Padova.

Niente da fare per la Feralpisalò che esce sconfitta, ma a testa alta, dal match di ritorno con i siciliani. In avvio pericolosi Hergheligiu e Guerra, poi un brivido dall’altra parte con la chance per Damiani e Soleri. Nel recupero del primo tempo il gol-partita di Brunori. Nella ripresa Soleri vicino al bis, Somma colpisce una traversa. Basta l’1-0 ai rosanero per qualificarsi.

PALERMO-FERALPISALÒ 1-0

45+2′ Brunori

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro (70′ Somma), Perrotta, Marconi, Crivello (75′ Giron); Damiani (56′ Odjer), De Rose; Valente (46′ Silipo), Luperini, Soleri; Brunori (56′ Fella). All. Baldini

FERALPISALÒ (4-3-1-2): De Lucia; Bergonzi, Pisano (46′ Damonte), Legati, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero (71′ Corradi); Di Molfetta (71′ Siligardi); Spagnoli (55′ Miracoli), Guerra (84′ Dieng). All. Vecchi

Ammoniti: Pisano, Legati, Corradi