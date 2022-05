Brescia fuori dai playoff di B: in finale va il Monza

Monza. Saranno i brianzoli a giocarsi con il Pisa la finale dei playoff di Serie B. All’U-Power Stadium il Brescia ha perso 1-2 come all’andata. Dopo essere passate in vantaggio con Tramoni, le Rondinelle hanno subito le reti di Mancuso e D’Alessandro che ribaltano la partita e mandano il Monza alla finale.

Il Brescia è partito bene e, dopo aver schiacciato in difesa i padroni di casa, al 7′ minuto ha segnato con Tramoni che sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha raccolto una sponda di Leris infilando la porta difesa da Di Gregorio.

Da quel momento è stato il Monza a fare la partita e in tre o quattro situazioni ha sfiorato il pareggio, ma l’intervallo è arrivato con le Rondinelle ancora avanti.

All’inizio della ripresa una traversa di Mazzitelli, ed è sempre il Monza a provarci. Corini fa entrare Jagiello e Palacio per van de Looi e Tramoni, mentre Stroppa inserisce Mancuso per Dany Mota. Al 70′ Mancuso tocca il primo pallore ed è subito gol su assist di Gytkjaer. Vista la sconfitta 2-1 dell’andata, a questo punto il Brescia dovrebbe segnare due reti per recuperare il risultato, ma forse le energie, anche mentali, sono finite e al 94′ il Monza chiude la gara con un gol di D’Alessandro replicando il risultato della prima partita.