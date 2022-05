FeralpiSalò, 1-0 alla Reggiana: l’andata dei play off è verdeblù

Salò. L’andata è verdeblù. Davanti ad oltre 1600 persone la Feralpisalò vince 1-0 l’andata dei Quarti di finale playoff grazie ad una partita quasi perfetta. E al gol di Simone Guerra dopo 3 minuti (14esimo stagionale).

Il primo tempo è da sussidiario: funziona tutto. Carraro pesca in verticale Guerra che sblocca il match con un tocco sotto. Ed è come inserire la chiave nella serratura di un ingranaggio che inizia a girare a memoria. Gli ospiti, spinti da centinaia di tifosi granata, non trovano spazi, ritmo, occasioni.

Nella ripresa gli uomini dell’ex Aimo Diana aumentano i ritmi e si fanno vedere più spesso dalle parti di un Liverani sempre attento e di un Legati insuperabile, che ieri ha toccato le 500 partite tra i professionisti.

Ma il risultato non cambia e, anzi, è Balestrero ad avere il match-ball per andare sul due a zero.

Il passaggio alle Semifinali si deciderà venerdì, al Mapei Stadium (20,30).

FERALPISALÒ (4-3-1-2) Liverani; Bergonzi, Pisano, Legati, Corrado, Guidetti (Luppi al 77′), Carraro, Balestrero (Damonte all’86’), Siligardi (Di Molfetta al 64′), Miracoli (Spagnoli al 64′), Guerra (Hergheligiu al 76′). A disposizione: Porro, Salines, Bacchetti, Farabegoli, Corradi, Castorani, Khadim. Allenatore: Stefano Vecchi.

REGGIANA (3-5-2) Venturi; Luciani, Cremonesi, Cauz, Libutti (Guglielmotti al 59′), Rossi, Sciaudone (Radrezza al 59′), Cigarini (D’Angelo all’83’), Contessa, Arrighini (Rosafio al 59′), Zamparo (Lanini al 74′). A disposizione: Russo, Rozzio, Scappini, Neglia, Del Pinto, Porcino, Muroni. Allenatore: Aimo Diana.

DIRETTORE DI GARA: Adalberto Fiero di Pistoia

Assistenti: Marco Lencioni di Lucca e Ivan Catallo di Frosinone

Quarto ufficiale: Luca Angelucci di Foligno

GOL: 3’pt Guerra (F)

NOTE: ammoniti Sciaudone (R), Rossi (R) Pisano (F). Espulso Radrezza (R) a partita conclusa negli spogliatoi. Angoli: 9-3. Recupero: 1’pt, 5′st.