Calcio

FeralpiSalò vince in casa con il Pescara e vola ai quarti di Play off

Si chiude sul risultato di 2-1 per i Leoni del Garda il match di ritorno giocato in casa. A segno Guerra e Siligardi. Venerdì 13 maggio il sorteggio per gli abbinamenti dei quarti.

Più informazioni su Feralpi Salò

Feralpi Salò Salò









Salò. I Leoni del Garda passano un altro turno dei play off e si avvicinano a grandi passi alla scalata verso la serie B.

La Feralpisalò batte il Pescara in casa con il risultato di 2-1 d e accede ai quarti di finale dei play-off di Serie C. La squadra di Stefano Vecchi mette il sigillo alla partita con le reti di Guerra e Siligardi. Accorcia le distanze, nel secondo tempo un gol di Clemenza. Venerdì 13 maggio il sorteggio per gli abbinamenti dei quarti, in programma martedì 17 maggio (andata) e sabato 21 (ritorno). Il tabellino

FERALPISALO’: Liverani 6; Bergonzi 6,5, Pisano 6, Bacchetti 6,5 (dal 23’ s.t. Legati 6), Corrado 6,5; Hergheligiu 6,5, Carraro 6,5, Balestrero 6,5; Siligardi 7 (dal 29’ s.t. Spagnoli s.v.); Miracoli 6,5 (dal 39’ s.t. Damonte s.v.), Guerra 7 (dal 23’ s.t. Di Molfetta 6). A disp. Porro, Salines, Farabegoli, Corradi, Castorani, Guidetti, Khadim, Luppi. All. Vecchi. PESCARA: Iacobucci 6; Zappella 5,5, Illanes 5,5, Ingrosso 5, Nzita 5,5 (dal 20’ s.t. Frascatore 6); Memushaj 5,5 (dal 12’ s.t. Clemenza 6,5), Diambo 5,5, Pontisso 6; D’Ursi 5 (dal 20’ s.t. Delle Monache 6), Cernigoi 6 (dal 40’ s.t. Blanuta s.v.), Rauti 6 (dal 12’ s.t. Ferrari 5,5). A disp. Sorrentino, Di Gennaro, Rasi, Cancellotti, Veroli, Chiarella, Ierardi. All. Zauri. Arbitro: Acanfora di Castellammare di Stabia 6. Reti: 6’ s.t. Guerra (F), 14’ s.t. Siligardi (F), 29’ s.t. Clemenza (P).