Feralpisalò: 3-3 con il Pescara, ora il ritorno per la scalata alla B

Partita da cardiopalmo per i leoni del Garda che, in svantaggio al 5' segnano tre reti ma si lasciano raggiungere sul finale. Giovedì la partita di ritorno dei play off al Turina.

Salò. La Feralpisalò (serie C) pareggia con un risultato di 3-3 nella gara di andata del primo turno nazionale dei play-off di Lega Pro contro il Pescara.

Una partita che lascia l’amaro in bocca ai gardesani che, in vantaggio di due reti fino al 19′ della ripresa, si sono fatti raggiungere sul finale. Partono forti i padroni di casa, con il gol di Memushaj dopo 5 minuti. La pareggia Spagnoli con un’incornata delle sue su punizione calciata da Di Molfetta. Nella ripresa, ancora Di Molfetta, che si libera con una prodezza di alcuni difensori, prepara il destro e lo esplode “aggiro” nel sette per il vantaggio. Siamo al quinto. E dopo 10 minuti sempre Dimo dalla bandierina indirizzala palla sulla testa di capitan Legati che porta sul 3-1 mettendola all’angolino. Sembra fatta. Sembra. Perché gli abruzzesi prima sfruttano una nostra indecisione con Cernigoi e poi impattano con Rauti. Tutto resta aperto: nuovo appuntamento giovedì allo stadio Turina, alle 20,30. IL TABELLINO PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Nzita; Memushaj (27’ st Diambo), Pompetti, Pontisso (16’st De Risio); Clemenza (27’ st Chiarella), Rauti (39’st Delle Monache); Ferrari (16’ st Cernigoi). A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Cancellotti, Veroli, Blanuta, Ierardi. Allenatore: Zauri. FERALPISALÒ (4-3-1-2) De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu (43’ st Corradi) Carraro, Balestrero 6 (40’ st Damonte); Di Molfetta (27’ st Guidetti); Spagnoli (27’ st Miracoli), Guerra (40’ st Siligardi). A disposizione: Liverani, Porro, Salines, Pisano, Farabegoli, Castrorani, Khadim. Allenatore: Vecchi. ARBITRO Carella di Bari. GOL: 6’pt Memushaj (P), 21’pt Spagnoli (F), 5’st Di Molfetta (F), 15’st Legati (F), 18’st Cernigoi (P), 28’st Rauti (P) NOTE: angoli 4-3 (0-2). Ammoniti: Pompetti, De Risio, Illanes, Legati. Recupero: 0’pt, 4’st.