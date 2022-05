Brescia chiude 3-0 con la Reggina, ora la testa ai play off

Brescia. Risultato senza incertezze quello ottenuto in casa dal Brescia contro la Reggina, chiuso con un secco 3-0 che porta le rondinelle ai play off per la corsa alla serie A. Il prossimo appuntamento sabato 14 maggio alle 18 al Rigamonti contro il Perugia.

Il risultato senza sbavature porta i biancoblù a candidarsi per la serie maggiore. In campo Corini porta i diffidati Tramoni, Bisoli, Moreo e Van de Looi. Ed è proprio quest’ultimo che, al 33′ porta i biancoblù in vantaggio, sbloccando il risultato. nella ripresa arriva la rete di Tramoni (al settimo gol stagionale). Sostituiti i diffidati, che ei play off giocheranno senza l’ammonizione comminata in precedenza, attiva la ciliegina sulla torta firmata da Cistana, che mette il sigillo definitivo alla partita.