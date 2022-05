Brescia calcio femminile: leonesse ko a Ravenna per 2-1

Brescia. Al “Massimo Soprani” di San Zaccaria cade l’imbattibilità del Brescia Calcio Femminile che persisteva da 15 giornate (12 vittorie, 3 pareggi): nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile le Leonesse escono sconfitte in rimonta per 2-1 sul campo del Ravenna.

In gol con Luana Merli a metà primo tempo, nella seconda frazione di gioco arrivano i gol di Burbassi e Barbaresi a regalare tre punti d’oro per le

romagnole in chiave salvezza.

Mister Elio Garavaglia deve fare a meno di Jenny Hjohlman e Camilla Tengattini, infortunate, e schiera il Brescia con il 4-3-3: Lonni in porta; Viscardi, Perin, Barcella e Galbiati in difesa; Ghisi, Magri e Cristina Merli a centrocampo; Brayda, Luana Merli e Porcarelli in attacco. Arbitra il signor Pistarelli di Fermo.

Il primo tempo è divertente, si gioca ad alti ritmi e le occasioni da gol fioccano da entrambe le parti: al 9′ Ravenna pericoloso con un lancio per Burbassi ma è ottima la chiusura di Perin; sul ribaltamento di fronte ci prova Luana Merli ma il suo tiro a girare è alto. Al 12′ ancora padrone di casa insidiose: Cimatti lancia per Burbassi che cerca il pallonetto di testa ma è fantastica la parata di Lonni che alza in corner. Al 14′ risponde il Brescia con l’azione di sfondamento di

Porcarelli: assist per Ghisi che mette in mezzo per l’accorrente Cristina Merli, contrastata al momento del tiro da Capucci. Al 22′ il vantaggio delle Leonesse: perfetto il cross di Porcarelli per la testa di Luana Merli che a centro area insacca. Gol numero 13 in campionato per lei. Al 31′ occasione Brescia con il recupero palla alto di Brayda che poi prova la conclusione da posizione

defilata, respinta da Serafino. Il Ravenna non ci sta e al 34′ va vicino al pari: lancio di Barbaresi per Benedetti, ma Lonni in uscita si oppone; sul rimbalzo arriva Burbassi che calcia dal limite, ma ancora Lonni è pronta a respingere. Al 40′ errore di Perin in uscita: ne approfitta Burbassi che ruba il pallone e prova la conclusione, ma la stessa Perin recupera e devia il tiro. Al 42′ tiro dalla

distanza di Magri, pallone fuori di poco. Il primo tempo si chiude con il tiro sul primo palo di Porcarelli al 44′, ma Serafino è attenta e mette in corner.

La ripresa si apre subito col pareggio delle padrone di casa: al 7′ Burbassi trafigge Lonni in uscita dopo essere scattata in profondità sul filo del fuorigioco. La risposta del Brescia arriva al 17′ con il tiro dal limite di Magri, alto. Al 24′ ci prova in acrobazia Brayda ma il pallone è largo. Al 27′ ancora Magri protagonista con una punizione dalla distanza ma la sua conclusione è alta di poco. Al 34′ il vantaggio del Ravenna: Barbaresi da posizione defilata trova direttamente da calcio di punizione l’angolino basso, Lonni tocca ma non riesce a salvare la porta.

Il Brescia accusa il colpo e tra stanchezza e nervosismo non riesce a rendersi pericoloso fino al 51′ quando Luana Merli prova a calciare in diagonale ma non trova lo specchio della porta.

Finisce così, con la prima sconfitta del 2022 (ultimo ko a Tavagnacco, il 7 novembre scorso) che però non scalza le Leonesse dalla testa della classifica: prossimo impegno domenica 8 maggio in casa contro il Cortefranca.

RAVENNA – BRESCIA 2 – 1

Ravenna: Serafino, Greppi, Barbaresi, Cimatti (22’ st Gianesin), Burbassi, Crespi (49’ st Raggi), Ligi (38’ st Distefano), Capucci, Morucci, Giovagnoli, Benedetti. (Vicenzi, Tanzini, Poli, Priviero, Baruffaldi). Allenatore Ricci

Brescia: Lonni, Viscardi, Barcella (16’ st Asta), Perin, Galbiati, Ghisi, Magri, Merli Cristina (33’ st

Pasquali), Brayda, Merli Luana, Porcarelli (16’ st Farina). (Ballabio, Maroni, Bianchi, Angoli).

Allenatore Garavaglia

Arbitro Pistarelli di Fermo; Assistenti Cerrato di San Donà di Piave e Sbardella di Belluno

Reti pt 22’ Merli Luana; st 7’ Burbassi, 34’ Barbaresi

Ammonite nessuna

Note Centro Sportivo “M.Soprani” di San Zaccaria. Calci d’angolo 3-7. Recupero pt 2’, st 6’.